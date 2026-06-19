TOKYO BASEが展開する「ユナイテッド トウキョウ（UNITED TOKYO）」が、ソウル・狎鴎亭エリアに韓国初となる店舗「UNITED TOKYO SEOUL」をオープンする。営業開始日は7月3日。

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新店舗では、メンズ・ウィメンズの最新コレクションをラインナップ。また、同店舗を記念し、限定アイテムも発売する。

メンズは、創業130周年の老舗旗屋が生産した生地を使用したドライシルクタフタシリーズを3型用意。経糸に細番手のナイロンフィラメント、緯糸にシルクスパンを使用し、撥水加工を施したシャツ「DRY SILK TAFFETA BACK PLEATS SHIRT」（32万9000ウォン）、パンツ「DRY SILK TAFFETA SEAMLESS PANTS」（34万4000ウォン）、ショーツ「DRY SILK TAFFETA SEAMLESS SHORTS」（28万6000ウォン）を用意する。

ウィメンズは、ラミーとポリエステルを日本の紡績技術でブレンドしたハイブリッド素材を用いた「Half-Sleeve Balloon Shirt」（32万9000ウォン）を発売。背面のボタンを留めることでウエストをシェイプできるなど、2パターンの着方が可能となっている。

◾️UNITED TOKYO SEOUL

オープン日：2026年7月3日（金）

所在地：서울특별시 강남구 선릉로157길 15 (신사동657-29) 1F