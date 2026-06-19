「アクネ ストゥディオズ」が30周年記念書籍刊行、限定イベントの開催も

「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」が、オリジナルマガジン「アクネ ペーパー（Acne Paper）」の最新号として、ブランド誕生30周年を記念した特別号「Autoportrait」（9350円）を発売した。公式オンラインストアや一部の書店で取り扱っている。また、発刊に合わせ、オープンライブラリーイベント「Pink Library」を6月25日から29日まで原宿の「StandBy Harajuku」で開催する。

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最新号のテーマ「Autoportrait」は自画像を意味し、ブランドの周りで育まれたクリエイティブな世界のセルフポートレートとして編集。過去30年にわたるファッション、アート、建築、デザイン、出版を含む、クリエイティブなコラボレーションを横断的に紹介し、好奇心と独立性に満ちた同ブランドの文化的背景を紐解いていく。

カバーヴィジュアルは、オランダ生まれのフォトグラファー カーライン・ジェイコブス（Carlijn Jacobs）が撮影し、イムル・アシャ（Imruh Asha）がスタイリングを担当。モデルにルル・テニー（Lulu Tenney）を起用した。テニーのヌードにエネルギッシュなペイントを施し、アートとファッションが交差して生まれる創造的自由、親密さ、喜びといった同号の精神を表現したという。

誌面では、ジョーダン・ヘミングウェイ（Jordan Hemingway）やギネヴィア・ヴァン・シーナス（Guinevere van Seenus）ら4人のクリエイターによるセルフポートレートストーリーをはじめ、キャスパー・セイェルセ（Casper Sejersen）が撮影したアクネ ストゥディオズのアーカイヴ特集を掲載。そのほか、ハニー・ディジョン（Honey Dijon）やマックス・ラム（Max Lamb）、ヴィヴィアン・サッセン（Viviane Sassen）らのインタビューに加え、マーク・ホルゲート（Mark Holgate）やヴィンス・アレッティ（Vince Aletti）などのエッセイも収録されている。

期間限定イベント Pink Libraryは、人々が集い、思索し、新たなインスピレーションに出合うための試みとして開催する。会場では、同誌のアーカイヴや、ブランドのこれまでの出版・キュレーションの閲覧が可能。また、展示書籍の選書と流通は、恵比寿の書店「POST」の協力を得ている。期間中は週末限定で、ジューススタンド「COSMOS JUICE TOMIGAYA」による抹茶ドリンクを提供する。

■Acne Paper Pink Library

会期：6月25日（木）〜6月29日（月）

会場：StandBy Harajuku

営業時間：11:00〜19:00

※6月25日（木）はプライベートイベント開催のため17:00で閉館

公式サイト