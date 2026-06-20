日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』のメインビジュアルを解禁！さらに、初回放送日は7月11日（土）に決定。放送はよる9:00から。

本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

メインビジュアルでは、麻里子を見つめる爽太の姿が印象的に描かれている。25年間胸に秘めてきた想いと、その胸の内にある複雑な感情をうかがわせる爽太の眼差し。その先で、麻里子は別の方向へ視線を向ける。二人の印象的な眼差しが、「純愛か、それとも狂気か――」という本作のテーマを印象づけている。

鈴木努プロデューサーは、「最高なポスターが出来ました。こんなに近くにいるのに目が合わない2人。松村さんの見つめる先には何があるのでしょうか。想像してみてください」と、ビジュアルに込めた思いを語っている。

■作品情報

「それは、純愛か、狂気か。」

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。

それは、「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。

陰から彼女を追い続ける理由。

その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係している。

長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常がスリリングに動き始める。

人は好きな人のことならなんでも知りたい。

だけど、それはどこまでなら許されるのか。

もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら…。

最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。

＜スタッフ＞

脚本：渡邉真子

チーフプロデューサー：江成真二

企画・プロデューサー：青木泰憲

プロデューサー：鈴木努 田上リサ

監督：堀江貴大 鈴木浩介 片山雄一

音楽：得田真裕

ビジュアルデザイン：吉良進太郎

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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