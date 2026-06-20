◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-2 広島(19日、神宮球場)

リーグ再開となったこの日、投打かみ合う躍動で広島に勝利したヤクルト。試合後に池山隆寛監督がインタビューに応じました。

3回までは両チーム無得点と均衡の展開となるも、4回にヤクルト打線が奮起。内山壮真選手のタイムリーなどで一挙5得点とします。ここから流れを引き寄せ、終わってみれば12安打9得点。投げては、先発・吉村貢司郎投手が7回2失点の好投で今季4勝目を挙げるなど、投打に躍動しました。

池山監督は試合後、下位打線の躍動を評価。「古賀選手が猛打賞、武岡選手が4打点。やっぱり下位が活躍してくれると、大きな点数になってくる。こういう日がたくさんくればいい」と、“打”のヒーローとなった2選手を称賛します。

さらに先発・吉村投手については、ベンチから見ていてもフォームをうまく修正してきたことが伝わってきたと評価。7回83球を投げての降板判断については「(4回の第2打席で)バントヒットで走者になって、少し走って、あれくらいのランニングで足がつってきたというので」と語り、「ランニング不足じゃないかなと思うんですけど」とツッコんで笑いを誘いながら、「一発くらったところで、代えようと決断になりました」と明かしました。

交流戦明けの初戦を制したヤクルト。池山監督は「勝ちがつくというのは非常に大きいところだと思います。神宮でなかなか交流戦はいい結果につながっていなかったので。また明日も」と意気込みました。