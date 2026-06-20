２００６年に放送されたＴＢＳ系愛の劇場「病院へ行こう！」で主演を務め、現在は短大に通っているタレントの六車奈々（５２）。校内で撮影した写真をアップした。

２０日までに自身のインスタグラムを更新し「なんだかんだで、前期もあと１か月ほどで試験。本当に驚くほど早いわぁ」と時の早さにビックリ。六車は２５年４月に短大「愛国学園」に入学し、栄養士を目指している。

社会人になっての学びに心を躍らせる。「そして授業がめちゃくちゃ面白い。今日おもしろかったのは、公衆栄養学の『栄養疫学』。時間割美容のために論文を読むことが本当に多いので、すごく勉強になったし、面白かったです」という。

白衣姿で記念撮影し「＃社会人学生 ＃栄養士のたまご ＃時間割美容 ＃栄養疫学」とハッシュタグをつけた。コメント欄には「白衣がかっこいいな！頑張って下さいね！」「すごく頑張っている奈々さん、尊敬します」「奈々さん素敵ですね」「綺麗（きれい）で美しい」の声が寄せられた。

六車はタレントや女優として活躍。プライベートでは２０１４年に結婚し、１５年９月に第１子女児を出産した。２５年４月に短大「愛国学園」に入学したことを報告。美容や栄養を勉強するために進学したと説明している。インスタグラムのプロフィル欄では「５２歳女子大生 栄養士を目指して社会人学生中」と自己紹介している。