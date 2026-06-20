21世紀を「戦争の世紀」に変えつつある“元凶”の1人が、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相（76）だ。なぜ、世界はこの男に振り回されるのか？ 生い立ちや内在的思考、政治信条など多面的な角度から、中東在住のジャーナリスト・曽我太一氏がレポートする。

【画像】テルアビブで行われたデモ。ネタニヤフ首相の顔に「失敗した」と書かれている

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ネタニヤフ＝神が与えた

1948年5月14日、イギリスによるパレスチナ委任統治が終了すると、テルアビブに集まったユダヤ人たちはイスラエルの建国を高らかに宣言した。イスラエルの一方的な建国に反発した周辺のアラブ諸国はイスラエルへの攻撃を開始し、第一次中東戦争が勃発。その混乱の最中、滞在先のアメリカからイスラエルに向かった1人の男がいた。その男の名前はベンツィオン・ネタニヤフ。後にイスラエルを歴代最長にわたり牽引することになる、ベンヤミン・ネタニヤフ首相の父だ。



トランプ大統領にイラン攻撃を提案したネタニヤフ首相 ©時事通信社

独立の翌49年、ベンヤミンは、戦争の面影が残る地中海沿いの都市テルアビブで生を受けたが、彼の考えを知る上で、父・ベンツィオンの存在は欠かせない。

ベンツィオンはロシア帝国当時のポーランドに生まれたユダヤ人で、1920年、父に連れられてパレスチナに移り住んだ。当時、移住した多くのユダヤ人がそうしたように、スラブ系だった家族の姓を「神が与えた」を意味するヘブライ語名「ネタニヤフ」に改名した。

その後、ベンツィオンは学術の道を志す。イスラエル建国に繋がったシオニズムには大きく分けて二つの流れがあったが、ベンツィオンは「修正主義シオニズム」の開祖ゼエブ・ジャボティンスキーの秘書を務めるなどして、薫陶を受けた。修正主義シオニズムとは「労働シオニズム」の対概念で、ユダヤ人国家の建設を強固に支持し、パレスチナのいかなる領土分割にも反対する立場をとった。労働シオニズムが社会主義的でアラブ人との融和も視野に入れていたのとは対極だった。

修正主義シオニズムの考えは、今もベンヤミンの思想の根幹に根付いている。パレスチナのイスラム組織ハマスによる大規模攻撃を受けた1カ月後の2023年11月、ベンヤミンは会見で、「私は、父ベンツィオン・ネタニヤフ教授の弟子であり、ゼエブ・ジャボティンスキーの弟子でもある」と強調した。

人生に訪れた転機

ベンツィオンは、その後アメリカの名門コーネル大学等で教鞭をとり、イスラエルとアメリカを行き来する生活が続いた。このため、ベンヤミン少年も1956年から58年、そして、63年から67年までの幼少・青年期をアメリカで過ごした。同級生から「ベン」の愛称で親しまれ、高校ではディベートクラブに所属し、弁論術を磨いた。政治家となって発揮された言葉巧みな弁舌は高校時代から培われたものだ。

アメリカで高校を卒業したネタニヤフ青年は67年、軍に入隊するためにイスラエルに戻った。時代は第三次中東戦争の直後。小国イスラエルがエジプト、ヨルダン、シリアという隣国を押し返し、ヨルダン川西岸地区や聖地エルサレムの全域を制圧して間もない頃で、現地には勝利の余韻が残っていた。

ネタニヤフが目指したのは、通常の戦闘部隊ではなく、エリート戦闘部隊「サエレト・マトカル」だ。敵陣営の奥深くに入り込み、暗殺や人質救出などを実行する特殊任務部隊で、エリート中のエリートである。ネタニヤフはそのエリート部隊員として数々の作戦に携わり、73年の第四次中東戦争にも予備役として参加し、大尉にまで昇格。除隊後は、アメリカの名門マサチューセッツ工科大学で建築学の学士と経営学の修士を修め、ボストン・コンサルティング・グループに入社した。

イスラエル社会には、ユダヤ系住民の間にも厳然とした「階級」が存在し、社会や政府の要職を占めるエリート層の大半は、欧州にルーツを持つアシュケナジ系ユダヤ人だ。一方、中東・北アフリカ出身のミズラヒ系やエチオピア系は、政治・学術・経済の中枢から外されたままである。アシュケナジ系のネタニヤフは、イスラエルとアメリカで育ち、かつ、エリート戦闘部隊の出身という、イスラエルにおいてこれ以上ないエリート市民とも言える。その順風満帆だったネタニヤフの人生に転機が訪れる。

76年6月、イスラエル人が多く乗っていたエールフランス機が親パレスチナの過激派によってハイジャックされ、ウガンダの空港に強制着陸した。イスラエルは現地に特殊部隊を送り、救出作戦を敢行。人質の多くは助かったが、この時に作戦を指揮した兄のヨナタンがただ1人、犠牲となった。最愛の兄の訃報を聞いたベンヤミンはイスラエルに戻り、テロ対策の専門家としての活動を始めた。そして、次第にアメリカを中心にメディアでも注目されるようになった。

※本記事の全文（7500字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年7月号に掲載されています（曽我太一「“世界を壊す男” ネタニヤフの正体」）。

全文では、以下の内容が語られています。

・34歳にして国連大使を拝命

・関心は「自分が政治的に負けないこと」だけ

・10月までに行われる総選挙の行方は？

（曽我 太一／文藝春秋 2026年7月号）