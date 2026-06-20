『ブラタモリ』なぜ明治に誕生したのか？平安神宮を訪れる タモリ「京都はやっぱりすごいですよ」
きょう20日放送のタモリが出演するNHKの人気番組『ブラタモリ』（毎週土曜 後7：30〜）は京都・平安神宮を訪れる。
【番組カット】平安神宮で…笑顔のタモリ
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、 知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。今回の舞台は平安神宮。なぜ明治に誕生したのか、そして京都に何をもたらしたのかに迫る。
平安京にあった建物を再現した社殿に琵琶湖疏水の水を活用した壮大な庭園。平安神宮は、衰退した京都を立て直すための壮大な計画の一環だった（？）。 タモリが人力車で町巡り、京都の近代化を支えた電車や文化施設をたどる。京都三大祭の１つ”時代祭”が受け継いできた歴史と伝統の技、そして京都の人々の誇りとは（？）。
■タモリのメッセージ
平安神宮によって京都にもたらされたものは大きいですよね。
美しいものを作ろうよという熱意、それが人を動かしたんでしょうね。京都はやっぱりすごいですよ。
【番組カット】平安神宮で…笑顔のタモリ
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、 知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。今回の舞台は平安神宮。なぜ明治に誕生したのか、そして京都に何をもたらしたのかに迫る。
平安京にあった建物を再現した社殿に琵琶湖疏水の水を活用した壮大な庭園。平安神宮は、衰退した京都を立て直すための壮大な計画の一環だった（？）。 タモリが人力車で町巡り、京都の近代化を支えた電車や文化施設をたどる。京都三大祭の１つ”時代祭”が受け継いできた歴史と伝統の技、そして京都の人々の誇りとは（？）。
■タモリのメッセージ
平安神宮によって京都にもたらされたものは大きいですよね。
美しいものを作ろうよという熱意、それが人を動かしたんでしょうね。京都はやっぱりすごいですよ。