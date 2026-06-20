〈「結婚願望はなくなりました」SNSで筋肉を露出しすぎてアカウント停止、DMで男性から下半身丸出しの画像を送られることも…筋肉ギャルが明かしたインフルエンサーの“ヤバすぎる裏事情”《YouTube収益を暴露》〉から続く

ハイブリーチの髪に小麦色の肌、ムキムキに発達した全身の筋肉――まるで格闘ゲームのキャラクターが現実に現れたかのような風貌で、SNSを中心に人気を博すインフルエンサー・さくら氏。筋トレ漬けの日々のなかで、趣味の面を支えるのが「車」である。

【画像】2024年に購入したS15シルビアの費用総額は650万円…“筋トレ狂”のムキムキギャルが乗り回す愛車の内外装を写真で一気に見る

彼女が乗り込むのは、無骨なシルバーの改造スポーツカー。競技のためにチューンナップされたそのS15シルビアは、オーナーであるさくら氏の鍛え上げられた肉体と見事に調和する。

10代の頃から筋トレにどっぷり浸かってきた彼女の、「車好き」としての素顔に迫った。



愛車のS15シルビアに乗る「筋肉女子」のさくら氏

バイク通学禁止のなか愛車ホーネットで高校に

――高校生の頃にはもうバイクに乗っていたそうですが、小さい頃から乗り物が好きだったのですか？

さくら いや、高校の頃からですね。それまではあまり興味がなかったんですけど、周りの影響で。

――同級生に車好きが多かったとか？

さくら そうですね。私自身は農業科だったのですが、そこに工業科も併設されている高校で、やっぱり車好きの男子が多くて。

しかも高校の近くにサーキット場があり、友達やその彼氏とよく遊びに行っていたんですよ。連れられて見に行くうちに、「楽しそう、やってみたい！」と惹き込まれていましたね。

――車好きには理想的な環境ですね。高校時代はバイクのホーネット250で通学していたそうですが、周りにもそういう生徒は多かったのですか？

さくら 正直、バイク通学は校則で禁止されていたんですけど、実際はかなりの生徒が乗ってきていましたね。もちろんバレて謹慎、という人もいましたが……。

たまたま私はバイト先が学校と近かったので、そこに停めさせてもらって。

――そこまでして、なぜバイクに？ やはり改造したり、山に走りに行ったり？

さくら いや、弄るとか、峠を攻めるとかではなかったです。もちろん弄っている男子もいましたけどね。

私自身は主に通学と、ジムに行くための足として使っていました。バイクが好きなのもありますけど、シンプルに交通の便が悪い地域なので……。ジムが閉まらないうちに行こうと必死でしたね（笑）。

――生活の必要というか、ジム通いとの兼ね合いという面も大きかったと。ただ18歳の頃には、ホンダ・ビートも所有されています。かなり走りに振った車ですが……。

さくら 実はあのビート、もともとおばあちゃんが乗っていた車なんです。

――なんと。かなりファンキーなおばあ様ですね。

さくら ですよね（笑）。当時は「そういうものか」と思っていましたけど、今考えるとだいぶ好きだったんだろうなって。

その後、ビートはおばあちゃんからお母さんに渡って、私が免許を取ってからはメインで使わせてもらっていたんです。

――ビートでサーキットに通ったりは？

さくら 自分では走らず、見学に行くだけでしたね。まだ経済的にも余裕がなかったですし。

コテコテの改造車で通勤途中に立ち往生

――今のシルビアは、ビートから乗り替えた形ですか？

さくら いや、シルビアの前にゴリゴリに弄ったアリストを買ったんですよ。マニュアルに載せ替えられた車両で、タービンにも手が入っていて、600馬力くらいあったみたいで。

そのときは何も考えず、キャンディレッドに全塗装された見た目がとにかく気に入って買ったんですが……。まあ、すぐに壊れるんですよ（笑）。

――ハードチューンされた車は、どうしてもリスクが大きいですよね。

さくら 普通に通勤に使っているだけで調子が悪くなって、途中で突然車が止まっちゃったりとか。社会人になってまだ日が浅かったこともあり、「ちょっとこれじゃキツいな」と、あまり乗らずに手放して。それで一旦、足用のデイズルークスに落ち着いたんですよね。

――そこから、一昨年になってS15のシルビアを購入したと。

さくら 高校生の頃からずっと憧れていた車だったんですよね。当時からドリフトをやってみたくて、そうなるとパーツも豊富でパワーも出しやすいS15かなって。

――シルビアのなかでもマニュアルでターボのモデルは、かなり高騰していますよね。

さくら そうなんですよ。この車も、450万円とか。

――おぉ……。20代前半でその額は、かなりキツかったのでは？

さくら もちろん高いは高いですけど、いつかは絶対に乗りたかったですし、待っていても高くなる一方ですからね。

ただ、納車されてあまり時間が経たないうちに、コンピューターの異常やらでまともに走れなくなってしまって。修理のついでに色々と手を入れてもらって、なんだかんだでプラス200万円とか。車も1年くらい手元に戻ってこなかったんですよね。

――約25年前の、走り屋系の車種ともなると、まともに走らせるだけでも大変な苦労が……。

さくら 直しながら乗るのが前提ですよね。そこはある程度覚悟はしていましたが……。

それでもやっぱり、せっかく買ったシルビアにしばらく乗れないのはもどかしかったですね。かわりに、自宅にレーシングシミュレーターを組んでしまったくらいです（笑）。

――すごい。あの、ゲームセンターにあるレーシングゲームの筐体みたいなものですよね。あれは実際、運転に活かせるものですか？

さくら ものにもよりますが、リアルなやつは結構勉強になると思いますよ。シミュレーター上だといつもチェイサーを使ってドリフトの練習をしています。

「減量期なのでドリフトはできない」一体なぜ？

――シルビアは今、普通に乗れる状態なのですか？

さくら そうですね、ちゃんと走る状態です。ちょうど今は車検で構造変更をかけているところで、少し時間がかかってしまっているんですけど。

ただシルビアが戻ってきても、ボディメイクの大会までは激しい運転ができないんですよね。

――というと、怪我のリスクという面で？

さくら いえ、減量期で食事制限をしていて、頭がずっとボンヤリしている状態なので……。

――なるほど、身体作りの影響が運転にも出かねないのですね。

さくら そうなんですよ。まだシルビアでコースに出たことも数回しかないですし、自分なりのペースを見つけたいですね。

――ドリフトは今後、どのくらい本格的にやっていく予定ですか？

さくら いずれ何かの大会に出てみたい気持ちはあります。ただ、サーキットに通う費用を考えると、ガッツリ競技としてやっていくことはまだ難しそうですね。

1回行くだけで、タイヤ代やガソリン代で数万円はかかりますし、車両トラブルがあったらさらに跳ね上がりますし……。

――ドリフト競技者の話を聞くと、トラブルで自走できなくなるケースも珍しくないようですね。

さくら 私自身も、サーキットで車が動かなくなって、車屋さんに積載車で来てもらったことが何度かあるんですよ。だから最近は、とりあえず自分でシルビアを運べるように中型免許を取ろうかなと考えています。

――そうした金銭面の問題のほかにも、ドリフト競技のなかでは、サイドブレーキやカウンターステアなど、女性にとっては負荷の大きい操作もあると聞きます。そうしたハードルを感じることはありますか？

さくら いや、それは感じないですね。サイドも引けるし、ステアリングも軽いし……。

――すみません、愚問でしたね。それだけの筋肉があれば……。

さくら あぁでも、シートポジションはネックですね。身長が144cmしかないので、シートレールを加工して限界まで前に出してもらっても、まだペダルに足がギリギリなんですよ。なので、運転するときは少し厚底の靴を履いてなんとか調整しています。

――正しい運転姿勢が取りにくいのは条件としてかなり不利なのでは。

さくら でも、自分がやることは変わらないですから。前にできなかったことを、できるようになるために頑張るだけですね。

――「過去の自分を超える」というのは筋トレとも共通していそうですね。

さくら そうですね。とにかく継続して、自分自身の身体や、車の動きが変わっていく喜びは似ているかもしれません。

筋トレ前後で一変した趣味

――車やバイクもそうですが、SNS上の投稿では『GANTZ（ガンツ）』や『グラップラー刃牙』といった男性向けのバトル漫画のネタを使った投稿が目立ちます。そういった趣味は昔からですか？

さくら 実は、筋トレにハマってからなんですよ。自分でデカい身体を目指しているうちに、自然と筋肉がカッコよく描かれている作品に惹かれるようになりましたね。

――それ以前は、どういった作品が好きでしたか？

さくら それが、漫画もアニメもさっぱりだったんですよね。中学生の頃に小説を少し読んでいた記憶はあるのですが、それも何の本だったのか覚えていないくらいで。

正直、鍛える前の自分が、一体何に情熱を傾けて、何をして生きていたのか、まったく思い出せないんです。

――まるで人格が入れ替わったかのような……。好きな芸能人や、歌手などはいなかったのですか？

さくら それも、とくに思いつかなくて。本当に、スッポリと記憶が抜け落ちるくらい無趣味だったんだと思います。

格闘技への進出は？

――少し前に、ご自身のYouTubeチャンネル上で、プロレスの練習に参加する企画がありましたよね。今後、そういった方向にも挑戦されるご予定なのですか？

さくら いえ、今のところ考えていないですね。あれはたまたま、SNS上でよくコラボしている友人がプロレスラーで、「1回練習においでよ」と誘ってくれて。

――実際にやってみて、どうでしたか？

さくら かなり楽しかったですし、痛いのも思いのほか大丈夫だったんですけど……。求められる身体的な条件が違いすぎて、私には無理だろうなと。

やっぱり、筋トレで重いものを上げる瞬発的な体力と、リングの上で激しく動き回り続ける体力はまったく別物なんですよね。

――なるほど。格闘技の観戦などはするのですか？

さくら 友人の試合を観客として応援するくらいですかね。趣味として格闘技の試合を見ることはないんですよ。

ボディビル関係の動画も、そこまでたくさん見ているわけではなくて……。むしろ筋肉とは全然関係のない、動物の動画を見ることが多いかな。

――動物ですか。

さくら 生き物全般が好きなんですよね。小さい頃はトリマーさんに憧れていて。

――そういったお仕事は、今もやりたいと思いますか？

さくら うーん、どうでしょうね。本当に幼い頃の話で、現実的な職業として考えていたわけではなかったので……。今はほかにやりたいこともありますし、とくに考えてはいないです。

――今後、新しく挑戦したいことや、人生で達成したい目標などはありますか？

さくら 一番の目標は、やっぱり「もっとデカくなること」ですね。もちろん、車ももっと上手くコントロールできるようになって……。でも、根っこはやっぱり「とにかくデカくなりたい」というのがあるので。

実は今、専用のトレーニングルームを倍くらいに拡張しているんですよ。設備も充実しますし、これからも自分の限界を突破して、セクシーなゴリラになりたいですね。

◆◆◆

それまで何かに打ち込むことのなかった17歳の少女は、筋トレという強烈な軸を見つけたことで、自らの肉体だけでなく、人生そのものをダイナミックに改造してのけた。

インフルエンサーとしてのしたたかさと、車や筋肉に向ける純粋で狂気的なまでの情熱。身長144cmの小さな身体に収まりきらない彼女のエネルギーは、これからもさらにスケールアップしていくにちがいない。

（鹿間 羊市）