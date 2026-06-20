【55kgはどっち？】「左に決まってる！」→答えを知って驚いた40代女性のビフォーアフター

ヒカルさんのyoutubeで「48歳でこのスタイルはすごい!?」と話題沸騰のYumico。このスタイルをつくっているのが、骨格レベルから体型が変わり、女性らしいメリハリボディになれる「ユミコア」。なかでも、とくに簡単で、早く結果が出るものだけを集めたベスト版書籍『ユミコアで−10歳ボディを手に入れる 』 が発売されています。今回は、40代のYUKOさんのbefore Afterを紹介していきます。 監修：理学療法士・Mizuho

どっちが55kgか、分かりますか？

上の写真、どっちが55kgか分かりますか？

……左?? いえいえ、答えは右です!!!!!!

びっくりすると思いますが、Beforeが57kg。Afterは55kg。体重はたったの2kgしか変わっていないんです。

これは、私達ユミコアスタッフの間でも

「いやいやいや、脚が半分になってない？」

「10kgは、やせた感じするんだけど！」

と驚き、大変話題になりました。

写真のYUKOは、ユミコアのトレーナーですが、元々が太りやすいタイプ。

カステラ2本、ホールケーキ1人で1個とか普通に食べてしまうくらいおいしいものが大好きで、食事制限は苦手。

それが、アメリカに行き、平日は自炊（と言っても、ロールケーキ作って食べたりもしていた）していたけど、毎週金曜はピザ、土曜はハンバーガーみたいな生活をしていたら、半年であっという間にXLサイズになってしまったんだとか。

ズボンがキツくなってきて、途中おかしいなと思いつつ、アメリカではMサイズだから安心していたけど、日本だとまさかのXLサイズに！笑

そこで慌てて集中的にユミコアを行い、また半年で右の体型に戻したんだそう。

信じられます??

YUKOは、食事制限や体重を減らすための努力は一切してないんです。

これまでの経験で無理なダイエットは続かないとわかっていたから、あえて体重のことは気にせず、背骨を重点的にほぐして、姿勢を改善しています。

ウェストなんて半分くらいになっていますよね。

ちなみに、アメリカにいるときも、現地のジムに通って筋トレをしたり、ヨガをしたりと、運動はしていたそうです。けれど、現地で通ったトレーニングはどれもアウターマッスルを鍛えるものばかりだったため、体型が崩れてきて、さらに焦ったと言っていました。

私も繰り返しお伝えしていますが、歪んだ姿勢のまま、やみくもにトレーニングをするのは絶対にやめたほうがいい。アウターマッスルだけが鍛えられてしまい、ガッチリとした固く大きい体になってしまったり、ひどい場合には痛みが出てしまったりする。

鍛えるより、歪みを治し、姿勢を整えることが先なんです。

背骨の周りをしっかりほぐして柔らかくする。そうして最初に姿勢を改善すれば、本来あるべき位置で体を動かすことができるようになり、姿勢とともにスタイルも整ってきます。

姿勢が悪いと、日常生活のなかで使えていない筋肉がたくさんあるから、代謝が上がらない。

本来、特別な運動なんてしなくても、正しい姿勢で行えば、日常生活のなかの全ての動作がトレーニングになるはずなのに、その機会を生かせていないんです。

姿勢を整えて、骨格が歪んでいたことで使えていなかった骨の周りの細く小さな筋肉達（インナーマッスル）を使えるようになると、ただ日常生活を行っているだけでもコアが鍛えられ、代謝もよくなってくる。

インナーマッスルは鍛えてもムキムキにはならないから外からはわかりにくいけれど、筋肉なので、脂肪より重い。

だから、YUKOはこれだけサイズダウンしているのに、体重はほとんど変わってない。

姿勢が整えば、過剰に太くなっていた部分は自然と細くなるし、あるべき位置にお肉も移動するので、スタイルもよくなってくる。だから、半年という短期間でここまで別人級にスタイルが変わる。

ところで、写真をよく見てもらうと、これだけ細くなっているのに、胸はボリュームダウンしてないのがわかると思います。これは体重をほとんど減らさずに体型を整えたからできること。

「太っているので、やせてからユミコアをした方がいいですよね？」

という質問をよくいただきますが、太ってる時からやった方が絶対いいし、そもそも健康を害しているわけじゃないなら、やせる必要はないと思う。

トレーナーの中でも、ガリガリで胸がないという人は理想のボディラインを目指すなかで、みんな体重が増えているし、私自身も（特にガリガリだったわけではないけど）さらにメリハリのある体にするために、わざわざ8kg太ったことがある。

ダイエットや食事制限ってつらいし、 リバウンドしてしまったり、ストレスも多いと思う。

けど、YUKOの変化を見れば、体重にこだわらなくても、理想のボディラインを手に入れられるということがわかると思います。

これだけ変わるなら、別にやせなくていいかも？ と思いませんか。

40代からは、こけたり老けたりするリスクをとって体重を減らすのではなく、健康的なボディラインを無理なく手に入れたいものですね！

『ユミコアで−10歳ボディを手に入れる』では、スタイルが悪くなってしまう原因やきれいにやせるための知識を多数紹介しています。どんな体型の人でもYumicoのように理想的なボディに変わるほぐし方＆エクササイズのほか、生活習慣、日常動作のコツを写真つきでわかりやすく紹介しています。食事制限はなし！ 体重を減らさなくても（むしろ増えても！）、正しい知識さえあれば、誰でも何歳からでも、理想的なボディラインを手に入れられますよ。

監修：Mizuho

理学療法士・ユミコアトレーナー

国体選手だった祖父、父の影響で幼少期にスピードスケートを始め、大学まで競技に没頭。選手時代の経験から、ケガをしない体の使い方を学ぶために理学療法士の免許を取得。8年間スポーツ分野を中心に理学療法士として活動。ユミコアと出会い、トレーナーの道へ。病院勤務の経験もあり、理学療法士としての深い知識に基づいた効率的な体のつかい方、骨盤底筋の機能改善、姿勢矯正、産前産後のケアを得意とする人気トレーナー。

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