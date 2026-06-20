米Google（グーグル）は、Pixelスマートフォン向けに提供している「Android ペアレンタルコントロール」を、「Android 17」にアップデートされる全てのデバイスに拡大するほか、米国のデジタルウェルビーイングファンド（U.S. Digital Wellbeing Fund）に5000万ドル以上に増額する。

Android ペアレンタルコントロールは、デバイス内蔵の機能制御と「Google ファミリー リンク」の両方を1カ所にまとめる便利な画面として提供される。

「Android ペアレンタルコントロール」をAndroid 17向けに提供

子どもがデバイスを利用中でも、利用休止時間でデバイスを触っていないときでも、設定が簡単な暗証番号（PIN）で保護されたデバイス上のコントロールで、保護者が管理権限を持つことができる。

たとえば、子どもが健康的な習慣を身につけるのを助けるために、1日にデバイスを利用できる長さを決めたり、十分な睡眠時間が確保できるように夜間のデバイス利用をロックしたり、特定のアプリの利用時間を制限したり、完全にブロックしたりできる。