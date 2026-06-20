8日間で終わった1軍で見た「プロの壁」 ドラ1の意識を変えた元首位打者の“言葉”「やっぱり振る力が足りない。この世界では通用しない」【DeNA】
1軍で理想的な形で結果を出せなかった小田。しかし、首脳陣には課題がしっかりと見えていた(C)萩原孝弘
非凡なミートセンスが活かせずに、力負けを繰り返した日々
昨秋のドラフトで1位指名を受け、DeNAベイスターズに入団した小田康一郎。春先こそ、いわゆるプロの壁にぶつかっていた若武者だが、ファームで研鑽を積んだ結果、交流戦の真っただ中であった6月7日に1軍へと昇格した。
【動画】2軍戦では非凡な才能を発揮！ ハマのドラ1小田康一郎のホームランを見る
待望のステップアップだったが、期間はわずか8日間。しかも、残せた打率は.000（7打数0安打）。スモールサンプルながらアピールとはいかずに登録抹消となった。ただ、苦闘の舞台裏では小田の「振る力」に着目した首脳陣から“1軍の壁”を越えるための具体的なビジョンが示されていた。
「バットに当てる能力は高いです。けれども強く振れない分、優しく前に出ちゃうっていうことが結構ありました。それじゃあ、ちょっとプロの選手のボールは打ち返せない」
2軍監督を務める村田修一がそう振り返るように、入団当初、小田のセールスポイントは非凡なミートセンスにあった。しかし、プロの猛者たちが繰り出すスピードボールを前にすると力負けしてしまうシーンが散見。思うように活かせない日々が続いた。
そんな小田の転機となったのは、5月初旬のこと。1997年と98年にセ・リーグ首位打者に輝いた名スラッガーの鈴木尚典2軍打撃コーチとともに動き出したのである。
「コンタクト能力は持っているんですけれども、振る力が足りない。もうちょっと強い打球、強いスイング目指していかないと、やっぱりこの世界では通用しないよ」
鈴木コーチは端的に課題を本人へと突きつけた。「そこからはそれをすごく意識した」という小田は、同じ左バッターとして輝きを放っていたコーチとともに、過酷なメニューをこなす日々が始めた。
「筋トレもしていますけど、シンプルに打つ量を増やしています。本人も重いマスコットバットを自分で用意して、ひたすら振り込んでいますよ。明らかに入ってきた時よりは目の色を変えてやってます」
鈴木コーチが目を見張るほど、壁にぶつかったルーキーは、とにかく泥臭くバットを振り続けた。
村田監督の言う「体幹を使って筋肉で飛ばすみたいなイメージ」の再現を目指した努力の結果は、6月4日に2軍戦ながらプロ初ホームランを放つなど、短期間で如実に表れ始めた。
「最近はだいぶハードヒットが増えてきてるんで。スイングスピードと打球速度が自然とついてきて、長打もでるし、フェンスも越えられる。早いカウントで狙った球を“コン”と打てるようになってきている」
指揮官もそう目を細めるほど、小田の打撃は劇的な良化を遂げた。
短期間で終わった1軍生活。しかし、背番号3は腐っていなかった(C)萩原孝弘
村田2軍監督が絶賛する「野球センス」
フィジカル的な成長に、元来持っていた天才的なセンスが掛け合わされば、まさに鬼に金棒である。村田監督は、ファームで8盗塁を成功させている走力を含めた“野球センス”に驚きを隠さない。
「野球センスは抜群にあるんです。最初は盗塁できないと思っていたのですが、できますからね。スタートの上手さだったり、走塁する姿だったりも“野球勘”に溢れてるんですよ。いや、面白い選手だなと思いますね」
指揮官の驚きは守備にも及ぶ。大学時代は主にファーストを任されていた小田だが、「無難にセカンドもこなせます。普通に守りの面でも違和感がない」と村田監督が舌を巻くほどの器用さを見せている。
当然、高い守備スキルの根底にあるのも、やはり小田の持つ卓越したセンスである。
「本当に野球勘があるから。『こうなったら、こう』とか、『こいつこっちに飛んできそうだな』とか、『こいつ牽制こなさそうだな』っていうのがなんとなくわかるらしいですよ。やっぱりあいつすごいなと思いますね」
もっとも、昇格した1軍では「H（ヒット）」のランプを灯すことはできなかった。しかし、檜舞台で得た経験は極めて貴重な財産となった。鈴木コーチは、当時の様子と現在地を、こう分析する。
「今回、1軍上がって結果は出なかったですけど、正直、まだ取り組みの途中の段階でしたから。でも（1軍に）行っていい経験して、すごい勉強してきたんで」
一線級のパ・リーグのピッチャーの球速とキレを肌で感じたことは、必ずプラスになると力説する鈴木コーチは、その上で課題を付け加えてもいる。
「ファームだと甘い球が何球も来るし、球速もやっぱり1軍よりは落ちる。向こうでレギュラーを取るためには、150キロ以上の真っすぐをしっかり捉え切れないといけない」
さらに鈴木コーチは「彼らでもミスショットはします。ただストレートを1球で仕留める確率が高いんですよ」と、チームの1軍でレギュラーを張り続ける宮粼敏郎、筒香嘉智、佐野恵太、牧秀悟らの名前を挙げ、2軍の違い、そして一流の打者たちの凄みを説いている。
「ピッチャーの球も速くなってきている今、なおさらストレートに強いバッターにならないと、1軍のレギュラーにはなれないから」
主力たちを追いやるために、やるべきことは明確だ。
「次に上がる時は、もう一軍のレギュラー取るぐらいのレベルにしよう」
二人三脚で歩んできた鈴木コーチとそう誓い合う背番号3。抜群の野球センスに甘んじず、目の色を変えてバットを振り続ける努力を武器に、一歩ずつ1軍へ駒を進めている。
[取材・文／萩原孝弘]