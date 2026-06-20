カブスは19日（日本時間20日）、本拠でブルージェイズと対戦し、16−2の大勝で2連勝を飾った。鈴木誠也外野手（31）は「4番・DH」で先発出場し、5打数3安打2打点で3試合連続複数安打となった。

鈴木はブルージェイズの先発右腕・ガウスマンと対戦し、初回の第1打席に快音を響かせた。1死二、三塁の好機で打席に入った鈴木は2ボール2ストライクから真ん中に入った真っすぐを強振した。

打球は右翼線に飛び、右翼手の守備範囲かと思われたが、本拠特有のファウルゾーンの狭さが味方した。右翼手は打球に追いつきながらも、ファウルフェンスを気にしてグラブに当てるも捕球ができず。走者2人が生還する2点二塁打となった。その後、打線がつながり、5点を追加し、初回だけで一挙7得点を奪った。

7−0の2回、先頭で迎えた第2打席はフルカウントから強烈な左前打を放ち、3試合連続マルチとなった。その後は、3回の第3打席は2死一、二塁の好機で遊飛、6回の第4打席は四球、7回の第5打席は二直。

そして、7回に2度目の打席となった第6打席で三塁・岡本を強襲する内野安打を放って3安打目を記録した。打線は6回に4点、7回に5点を奪うなど18安打16得点と爆発し、16−2の大勝となった。

ブルージェイズの岡本和真内野手は「7番・三塁」で先発出場も、3回の第1打席は中堅後方への大飛球となったが、あと一伸び足りず中飛。5回無死二塁の第2打席、高めに浮いたスライダーをフルスイング。鋭い打球も三塁手正面の三ゴロ。7回の第3打席は空振り三振に倒れて3打数無安打だった。