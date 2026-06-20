◆米大リーグ カブス１６―２ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

２００８年以来となったカブス・鈴木誠也外野手（３１）とブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）の日本人右打者対決は「４番・ＤＨ」に座った鈴木が１回の適時二塁打に左前安打、三塁強襲安打を放って５月２９日以来の３安打固め打ちを見せて圧勝した。打率も２割６分９厘まで上がってきた。

鈴木は１回１死二、三塁でブルージェイズの右腕エースのガウスマンの２―２からの９４・８マイル（約１５２・５キロ）の直球にコンタクトすると打球は右翼ライン際に。右翼サンチェスのグラブに当たって落ち２者生還の先制２点打その後打線がつながって大量７得点の口火となった。鈴木は２回の打席でも左前安打。７回には大差試合で登板した外野のストローから三塁・岡本を強襲する内野安打も放ってチーム大量リードを誘発した。

一方、「７番・三塁」で出場の岡本は１三振含む３打数無安打。守っても５回にスワンソンの打球をはじき７個目の失策となった。

試合前にはブルージェイズの岡本和真内野手とハグ。旧交を温めていた。岡本が海を渡って、メジャーの日本人右打者は２人となった。日本人右打者が同一試合でプレーしたのは、２００８年８月１６日、パドレスの井口資仁が二塁で先発し、フィリーズの田口壮が代打で出場して以来。共にスタメンでの対決は、同年５月１７日、井口が「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司が「５番・ＤＨ」で実現して以来だった。