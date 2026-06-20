◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦 米国２―０オーストラリア（１９日、シアトル競技場）

ＦＩＦＡランク１７位の米国が同２７位のオーストラリアに２―０で勝利した。

先手を取った。前半１１分にバログン（モナコ）が左サイドをドリブルでえぐると、中央に出したパスがオーストラリアＤＦバージェス（スウォンジー）に当たり、オウンゴールを誘発した。

その後も攻め続け、前半終了間際の同４３分には右サイド深い位置でのＦＫから、フリーマン（ビリャレアル）が押し込んで２点目を決めた。一度はオフサイドフラッグがあがったが、ＶＡＲの結果ゴールが認められた。

後半は攻められる展開が続いたが、最後まで守り抜き、１９３０年の第１回大会以来の連勝スタートとなった。

開催国ということもあり、会場に詰めかけたサポーターからの大声援を背に受けながらの勝利となった。 米国は１２日（日本時間１３日）の初戦で、パラグアイに４―１で勝利。日本時間２０日の１２時から行われるトルコ―パラグアイの一戦で、トルコが引き分け以下の場合は１次リーグＤ組の首位が確定する。

◇米国 ２大会連続１２回目。ＦＩＦＡランク１６位。最高成績は１９３０年の３位。アルゼンチン出身のポチェッティーノ監督（５４）が２４年から指揮を執る。ＡＣミランで活躍するＦＷブリシッチが中心選手。開催国で予選なし。首都ワシントン。人口は３億３６００万人。