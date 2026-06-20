「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）

ミスにミスが重なり、出ばなをくじかれた。広島はリーグ戦再開初戦で敵地に乗り込むも、まさかの９失点大敗。攻撃でのけん制死から流れを失い、直後の守備で送球ミスが相次いだ。一気に５失点し、新井貴浩監督は「ミスが絡むと大量失点につながる」と表情を変えることなく、振り返った。

０−０の四回に先発・ターノックが無死一、三塁のピンチを招くと、前進守備で遊撃手・小園がゴロを捕球。スタートを切った三走を刺すため、本塁に送球するもボールがそれて先制の生還を許した（記録は野選）。さらに次打者の投手・吉村が犠打を試みたゴロを捕球した三塁手・坂倉が一塁へ悪送球。２点目を与えて最終的に、このイニング５失点となった。

直前の四回の攻撃ではセーフティーバントで出塁した名原が一塁でけん制死。微妙なタイミングだったこともあり、新井監督はリクエストを要求したが、判定が覆ることはなく、好機の芽はつままれた。「隙を見せたら、流れは変わっていく」と指揮官。名原は「ワンテンポ遅れてしまった。僕のけん制アウトで今日は負けた」と悔しさをあらわにした。

これで今季ワーストタイの借金１４。新井監督は「ミスは誰にでもあるもの。ミスした次をどうするか。取り返すことに期待したい」と言った。敗戦後、クラブハウスへ引き揚げるナインに鯉党からのゲキが飛んだ。