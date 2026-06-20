【ビーフキッチンスタンド】上野でみつけた、肉肉しさ全開のコスパ最強酒場

こちらのお店では、名物ビフテキをはじめ、ハンバーグや煮込み、小皿料理などをリーズナブルに楽しめるのが魅力!肉を推しているだけあって、店内には肉肉しさ全開のパワフルなメニューがずらり。今回はビフテキや、からあげグランプリ金賞受賞経験のあるハンバーグ唐揚げなど名物メニュー中心に〆のラーメンまで堪能してきました!

まずは名物肉メニューで乾杯！

『名物ビフテキ』

まずはおかわり自由の枝豆(お通し)とさっそく名物メニューで乾杯スタート。

じゅーじゅーと音を立てながら鉄板で登場する、お店名物の一品。290円とは思えないコスパの良さながら、肉肉しい旨みをしっかり楽しめるのが魅力!



香ばしく焼き上げられたお肉は食べ応えばっちり!

『ハンバーグの唐揚げ』



薄めの衣で揚げられた外側はサクッと香ばしく、中はふっくら柔らか。ひと口頬張ると肉肉しい旨みとともに、ジューシーな肉汁がじゅわっと溢れ出します!

コク深いステーキソースとの相性も抜群で、さらに濃厚な「マキシマムこいたまご」の卵黄を絡めれば、まろやかさと旨みが加わり贅沢な味わいに！おかわりしたくなる看板メニューでした。

『めっちゃスタミナもやし』



シャキシャキ食感のもやしに加え、ステーキのカット肉もたっぷり入ったパンチ力抜群の一皿。

ガーリックチップがパンチを効かせ、ブラックペッパーソースのスパイシーな味わいが食欲そそるうまさ!

濃厚な卵黄を絡めれば、まろやかなコクのある味わいもたのしめる酒泥棒な一品でした!

『ローストビーフ』

大切りにカットされたローストビーフは、しっとり柔らかな食感が魅力!噛むたびに牛肉の旨みがじんわり広がり、シンプルながら満足感の高い一品。

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ふわとろ玉子焼きと人気煮込みも必食

『チーズふっくら玉子焼き』

追加で気になっていた煮込みや玉子焼きメニューなど逸品を注文。

『チーズふっくら玉子焼き』は、スフレタイプならではのふわふわ食感がたまらない一品!箸を入れると中からチーズがとろ～り伸び、玉子の優しい甘みと濃厚なチーズのコクが相性抜群!

『人気の煮込み』

にんじん、豆腐、こんにゃく、牛すじ、玉ねぎなど具材がたっぷり入った、お店自慢の煮込み。



デミグラスソースをベースにした洋風仕立てで、牛すじの旨みと野菜の甘みがじんわり広がるほっとする味わい。

〆まで肉尽くし！名物肉焼きラーメン

『元祖 肉焼きラーメン』



食事の〆にはこちらも名物ラーメン！もっちりとしたちぢれ太麺の上には、カリッと香ばしく揚げられたサイコロステーキがゴロゴロ。

麺の下にはもやしもたっぷり隠れており、わしわしと食べ進められる満足感のある一皿。

濃いめの醤油ベースのタレがしっかり絡み、まるで油そばのような背徳感抜群の味わい!ガーリックチップのパンチも効いており、肉の旨みをさらに引き立ててくれます。

しっかり1人前のボリュームがあるので、〆としてはシェアして楽しむのもおすすめ。

食後にぴったりの濃厚チーズアイス

『濃厚チーズアイス』



ひと口食べると、チーズの濃厚なコクが口いっぱいに広がるデザート。甘さの中にほんのり塩味を感じるあまじょっぱい味わいがクセになる!

お店オリジナルのカップも可愛らしく、思わず写真を撮りたくなるアイスでした。

1人飲みから肉宴会まで使いやすいお店



店内はカウンター席とテーブル席を完備しており、一人飲みから友人との飲み会まで幅広く利用しやすい雰囲気。

ボリューム満点な料理が揃う一方で、せんべろセットも用意されているので、がっつり肉料理を楽しみたい日にも、仕事帰りのサク飲みにもぴったりなお店でした。

・住所 東京都台東区上野6-7-21 アパホテル上野駅南 1F

・価格帯 1,000円～3,000円

・最寄駅 上野駅・上野御徒町駅

・アクセス 上野駅徒歩約5分、上野御徒町駅徒歩約2分

・営業時間 12:00～24:00

・定休日 なし