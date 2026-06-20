「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）

阪神は１３安打１１得点で大勝。ヤクルトと並び首位に再浮上した。佐藤輝明の先制適時二塁打を皮切りに初回一挙５得点。坂本誠志郎、森下翔太、２打席連続アーチの大山悠輔と計４本塁打で２試合連続２桁得点。先発の村上頌樹は７回３失点で６勝目を挙げた。試合後、藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−リーグ再開初戦、初回の攻撃から５得点。

「いい勢いを、甲子園最終のゲームをいい形で持ってきてくれたなというふうには思いますね」

−初回の攻撃はすごく積極性も目立った。

「石田投手もすごくいい投手。真っすぐも速いですしね。いい攻撃が全体として、立ち上がりから仕掛けられたかなというふうに思いますね」

−先発の村上は今日もしっかり試合を作った。

「中盤以降、非常に安定感が出てきてエースらしく素晴らしい投球だった。よかったです」

−八、九回に４点。チーム力も上がっている。

「これから夏に向けて、さらに選手たちの状態が上がり、そしてチーム力が上がることを続けていきたい。攻撃を仕掛けてくれると、石黒も最後に投げることができますし、いい意味でチーム力は上がっていきます。明日以降も、強い気持ちで臨んでいきたい」