奇跡の大逆転

「この日一番の歓声でした」

【写真を見る】“鍛えられた美太もも”のぞくショートパンツで… 「山本有真」の私服姿

スポーツ紙記者が振り返るのは、陸上日本選手権の初日に行われた女子5000メートル決勝である。

この日は、北口榛花（28）が2年ぶりに優勝を飾った女子やり投げや花形種目の男子100メートル準決勝のほか、サッカー日本代表・久保建英のいとこで成長目覚ましい久保凛（18）も女子800メートル予選に出場していた。しかし、それら注目競技や人気選手の登場時よりも大きな歓声がスタンドから沸き上がったというのだ。

女子5000メートルといえば、大会4連覇中の田中希実（26）の独壇場だった。この日も残り1500メートルからスパートした田中が最後のコーナーまで大差で独走。実況も「大丈夫でしょう」と太鼓判を押すほどだった。

山本有真

ところが、残り100メートルの直線で空気が変わった。山本有真（26）がグイグイと猛追し始めたのだ。会場のボルテージが上がる。そして、ゴール……差し切った。奇跡の大逆転！ その瞬間に沸き起こった歓声が「この日一番」だったというのである。

“めちゃ美人な人選手権”

山本が日本選手権を制したのは初めて。だが、実は過去にとある“選手権”で“金”を獲得して、名をはせたことがあった。

「2024年のパリ五輪に出場した際、200万超のフォロワーを擁するインフルエンサーが〈オリンピックで見つけためちゃ美人な人選手権〉と題して4人のアスリートを紹介。その中で〈金賞〉に輝いたのが山本だったんです」

投稿は実に3000万に迫るビューを獲得。これを目にした山本本人も〈わたし、、？笑〉とリポストした。これも「いいね」が6万を超えた。

才色兼備の彼女だが、競技人生は平坦ではなかった。

「母親は、彼女が4歳の時に逝去。記憶はほとんど残っていないといいます」

大学女子駅伝の名門である名城大学に進むも、故障が続いたため、競技から離れたこともあった。

「そんな時、10歳上の姉から母親のことを教えてもらった。車いす生活だったこと。スポーツが好きだったこと……。それを聞いた彼女は“お母さんの分まで走ろう”と思い直し、競技を再開したのだそうです」

優勝により山本はアジア大会代表にも内定した。実は愛知県出身。地元開催のひのき舞台でも大歓声を受けること請け合いである。

「週刊新潮」2026年6月25日号 掲載