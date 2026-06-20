◇パ・リーグ 日本ハム4−3ソフトバンク（2026年6月19日 エスコンF）

ようやく勝った。ようやく止めた。最終回に1点差に迫られながら逃げ切ると、一塁ベンチで戦況を見守った日本ハム・伊藤が両手を叩いた。6回4安打2失点、10奪三振の力投でリーグトップの8勝目。開幕から続いたソフトバンク戦の連敗を「8」で止め、エースの仕事を全うした。

「慎重になりすぎた部分がありましたが、最低限試合をつくることができて良かった」

初回先頭の正木に四球を与えるも、続く野村は二ゴロ併殺。近藤から4者連続三振を奪うなど、3回無安打と上々の立ち上がりだった。4回2死満塁から石塚に一時逆転の2点打を許すも、続く牧原大は空振り三振。粘り強い投球で、その裏に野村の勝ち越し二塁打を呼び込んだ。

重要なリーグ再開初戦が、今季開幕から8連敗中のソフトバンク。8連敗は投手陣が全て6失点以上と、エースとして責任を感じないわけがなかった。前回登板から中9日の調整期間で、ソフトバンク打線を抑えた西武・高橋光らの動画を参考に対策。「僕がどういう投球をするかで、この後の戦いが変わってくる」と語っていたように、背水の覚悟で腕を振った。

チームも2連勝で今季最多を更新する貯金「8」とし、新庄監督は「明日も行きまっせー！」とコメント。負の連鎖を断ち切ったチームにはやはり、頼れるエースがいた。（清藤 駿太）