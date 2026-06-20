プロ野球セ・リーグは19日、3試合が行われました。

巨人の先発・竹丸和幸投手は2回にタイムリーと犠牲フライで2失点、3回は中日の3番・石伊雄太選手にソロホームランを浴びました。打線は5回に岸田行倫選手の2ランで1点差としますが、追いつくことはできず敗れました。

阪神はDeNAに大量得点で勝利。初回に坂本誠志郎選手が2ランを放つなど5得点。終盤には大山悠輔選手が2打席連続ホームランを放ち11-3で勝利しました。先発の村上頌樹投手は7回3失点で6勝目(4敗)をマークしています。

広島と対戦したヤクルトは4回、内山壮真選手のタイムリーなど4本のヒットを集中させ5点を奪います。先発の吉村貢司郎投手は7回2失点で試合を作ると中継ぎ陣は無失点リレーで勝利しました。

＜19日のセ・リーグ結果＞

◆中日 3-2 巨人

勝利【中日】金丸夢斗(5勝5敗)

敗戦【巨人】竹丸和幸(5勝6敗)

セーブ【中日】松山晋也(1勝1敗9S)

本塁打【中日】石伊雄太5号【巨人】岸田行倫4号

◆阪神 11-3 DeNA

勝利【阪神】村上頌樹(6勝4敗)

敗戦【DeNA】石田裕太郎(3勝7敗)

本塁打【阪神】坂本誠志郎1号、大山悠輔9号、10号、森下翔太16号【DeNA】宮粼敏郎6号

◆ヤクルト 9-2 広島勝利【ヤクルト】吉村貢司郎(4勝5敗)敗戦【広島】ターノック(4敗)本塁打【広島】ファビアン5号