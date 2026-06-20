今年も特殊詐欺の被害が後を絶ちません。手口も巧妙化する中、被害にあわないためにはどんなことに気をつけるべきなのでしょうか。

【写真を見る】【被害にあわないために】警察に聞いてみた「自分がだまされていると気づくのは難しい」SNS型投資詐欺など広がる特殊詐欺被害…気を付けるべきことは？

誰もがターゲットに…増加する詐欺被害

（岡山県警 生活安全企画課 小川 俊幸 警部）

「昨年（2025年）も（特殊詐欺で）大きな被害が県内で出ているが、今年（2026年）に入って昨年（2025年）を上回る勢いで被害が広がっている現状になる。特にSNS型投資詐欺、偽警察詐欺の二つの手口が、大きな被害が出ていて、件数でいうとその二つの手口で全体の6割、被害額では8割を占めている」

岡山県警によりますと、県内の今年（2026年）の被害状況は、4月末時点で認知件数は179件、被害額は約15億7400万円で、昨年（2025年）の同じ時期と比べて約9億7400万円も増加しています。

中でも、SNSを使って投資名目で金銭を要求しだまし取る「SNS型投資詐欺」は認知件数、被害額ともに昨年の同じ時期を上回っています。

（岡山県警 生活安全企画課 小川 俊幸 警部）

「被害者層としては、特にこの世代が（多い）というのではない。かつては特殊詐欺というと高齢者の被害というイメージだと思うが、今はそんなこともなく、高齢者だけでなく現役世代のお金を自分で扱うことができる年代の人であればターゲットにされ、被害にあっているという状況です」

「自分は大丈夫」は危険

またこんなデータも。

昨年（2025年）、特殊詐欺の被害にあった人に自分が被害に遭うと思っていたかを聞くと、約9割が被害にあわないと思っていたということです。特殊詐欺の被害にあわないために注意すべきこととは…

「手口にハマってしまうと、なかなか自分がだまされているということを気づくのは難しいと思う。ちょっとでも不安に思った時、特にお金の話、実際に会ったことがない人とお金の話になった時はその相手との話をやめて、中断して第三者に相談する。自分は大丈夫と思わず、対策をしてもらうということをお願いしたい」

警察官を名乗る詐欺では、SNSが使われることが多いですが、警察が捜査の関係でSNSを使うことはないため、まずは疑ってほしいということです。