世界を席巻する日本のアニメなど、映像作品を陰で支えるフォーリーアーティストという職業をご存じでしょうか。「効果音」で作品に命を吹き込む、まさに職人です。高松市を拠点に、この業界の最前線で活躍する男性がいます。男性が伝えたい、「地方で働く意義」とは。

【写真を見る】“効果音” で映像作品に命を吹き込むフォーリーアーティスト 渡邊雅文さん「逃げて帰ってきた」それでも高松でトップを走り続ける理由【前編】

映像作品に「効果音」で命を吹き込む職人

（スタジオ作業の音声）

（フォーリーアーティスト 渡邊雅文さん）

「音の役者さん。役者です。しゃべるように、セリフを言うように音を出しているつもりでやっています。語るように音を出すという感じ」

フォーリーアーティストの渡邊雅文さんです。日ごろ私たちが見ているアニメやドラマなどに欠かせない「効果音」。

「フォーリー」とは効果音をつくる仕事のひとつで、主に足音や衣擦れ、人が触れる物の音を担当します。その音を出す「役者」がフォーリーアーティストです。渡邊さんは、高松市にスタジオを構え、フォーリー専門の会社を設立。数々の著名な作品に「音の芝居」で命を吹き込んでいます。

おびただしい数の小物を使い即興で音を操る

渡邊さんがフォーリーを担当したこちらのアニメ。

どのようにして音をつけたのか、再現してもらいました。

映像にあわせて即興で音を出し、ひとつひとつ収録します。

スタジオにはおびただしい数の小道具が。

（渡邊雅文さん）

「（かばんの中身は）こんな感じ。ノートじゃなくてもいいんですけど、中身は。あまり複雑に入れすぎても意味がありすぎちゃうんで」

「リアルも追求するんですけど、記憶かな、印象」

「絶対こうと言うよりは、イメージの中の小学生ってこうだよね、とか、イメージになかったとしてもそれをつけたら確かに小学生っぽいなあとか」

「あくまでもこの耳に届く音を中心に手や足が動いていっているので」

東京での仕事が充実していたにもかかわらず、渡邊さんは高松に帰ることを決めました。当時の心境について「逃げて帰ってきた」と言います。

【後編】へ続く

“効果音” で映像作品に命を吹き込むフォーリーアーティスト 渡邊雅文さんが地方で働くわけ