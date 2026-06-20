「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、著書『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、佐村さんに話を聞いた。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍編集局）

「ふーん、そうなんだ」が、子どもの口を閉ざす

――子どもとの信頼関係を築くには日ごろのコミュニケーションが大事だと、頭ではわかっているのですが、会話が弾まなくて困ることがありますよね。何を尋ねても「別に」しか返ってこなかったり……。

佐村俊恵氏（以下、佐村） そんなときにまず振り返っていただきたいのは、「日ごろ、自分が子どもの話をどう受け止めているか」です。

お子さんが話しかけてくれたとき、「へえ、そうなんだ」とスマホを見ながら相づちだけ打っていないでしょうか。あるいは「そんなことより早く勉強しなさい」と、子どもが夢中になっているものを否定していないか。

もちろん、おうちのかたに悪気はないと思います。

忙しいときもありますし、つい正論で返したくなることもありますよね。ただ、子どもの側からすれば、「自分の話をちゃんと受け止めてもらえなかった」という体験になってしまう。これが繰り返されると、だんだん「お父さんお母さんに話しても仕方がない」という気持ちが芽生えてきます。

これは本当にもったいない。コミュニケーションの機会が減るだけでなく、子どもにとって大切な、ある成長のチャンスが失われてしまうからです。

「教えて！」のひと言が、子どもを“先生”に変える

――どのようなチャンスでしょうか？

佐村 普段は「教わる」立場の子どもたちが、大人に対して「教える立場」になれるチャンスです。これは、子どもにとってまたとなく誇らしく、うれしい体験になります。

子どもが夢中になっているアニメやスポーツ、学校で流行っていることについて「ねえ、知ってる？」と話しかけてくるとき、子どもはそれをお父さんお母さんに教えたくてたまらないんですよね。

だからこそ、子どもが「ねえ、知ってる？」と話しかけてきたら、ぜひ「くわしく教えて！」と返してあげてほしいのです。自分の好きなものに、大好きなお父さんお母さんが興味を持ってくれた。自分の話にまじめに耳を傾けてくれた――その体験が、子どもの自己肯定感を大きく高めるからです。

これは、赤ペンの現場でもよく実感していることです。赤ペンには毎回、担任の先生と子どもがやりとりする「おたよりコーナー」があるのですが、子どもたちが折々に寄せてくれるメッセージに「もっと知りたいな。くわしく教えて！」と書き込むと、翌月、熱量のある返事が戻ってくることがあるんですよ。

おたよりコーナーのテーマは月ごとに替わりますから、翌月にはもう別の話題に移っているはずなのに、わざわざ前月のテーマを覚えていて返事をくれる。それだけ、大人に「教える」ことはうれしい体験なのだろうなと、しみじみ感じます。

「教えて！」というひと言のポイントは、子どもを「大人と対等な存在」、あるいは「その分野の専門家」として、敬意を込めて扱っているところにあるんですね。お互いに教え合い、学び合うことで、さらに深い信頼が育っていくのだと思います。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）