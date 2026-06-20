中日３−２巨人（セ・リーグ＝１９日）――中日が競り勝った。

二回、村松の適時打と田中の犠飛で２点を先取し、三回に石伊のソロで加点。巨人は五回に岸田の２ランで追い上げたが、序盤の逸機が響いた。

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九回を除く全ての攻撃で走者を出し、中日の５安打を上回る１１安打を放ったが、巨人は競り負けた。塁上をにぎわせても、得点は岸田の２ランのみで、打線がつながりを欠く悩ましい展開に、東京ドームは何度となくため息に包まれた。

交流戦最後の西武３連戦で計２得点だった打線は、今季初めて３番ダルベック、４番岸田の新オーダーを組んだ。起用ははまり、中日の先発金丸を相手に好機は作った。

だが、初回は岸田の安打、三回はダルベックの安打で走者を進めるも、いずれもキャベッジが凡退してフイに。これで２６打席連続ノーヒットとなったキャベッジはコンディション不良もあり、四回の守備から交代となったが、悪い流れは変わらない。

象徴的なのは１点を追う七回だろう。先頭の松本が四球で出塁し、続くダルベックが２ボール２ストライクとなったところで二盗を試み、成功したかに見えた。ところが、空振り三振した際にダルベックが捕手の二塁送球を妨害したとみなされ、走者もアウトの判定。反撃の機運は一気にしぼんだ。

ダルベックは「（守備妨害は）どういう状況かのみ込めなかったが、妨害に認定されたなら残念。ただ、打線は相手の倍以上の安打を打っており、状態は悪くない」と前を向いた。

あと一本が出ない結果に、橋上監督代行は「もう少し、作戦も絡めたものが必要だったかなというのは、反省として残った」と厳しい表情。打開には、打順の並びの工夫や、足を使った戦術の駆使などの試行錯誤が必要になりそうだ。リーグ戦再開の初戦で、改めてチームの課題が浮き彫りとなった。（佐野司）