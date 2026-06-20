50年に1度しか公開されない巨大秘仏… 733年創建の深大寺 美の秘密とは 20日放送『新美の巨人たち』
テレビ東京で20日午後10時から、『新美の巨人たち』が放送される。今回は、調布の深大寺で美の秘密を探る。
【番組カット】黄金！神秘的な深大寺の仏像
調布の古刹、733年創建の「深大寺」。都内では浅草寺に次ぐ歴史を持つが、今この寺に若者たちが押し寄せている。その理由は植物公園や武蔵野の清らかな水に代表される豊かな自然と、江戸の風情が息づく門前で味わう名物の「深大寺そば」だ。
寺の成り立ちを紐解いていくと、時代ごとに人気を集めてきた数々の至宝の存在があった。50年に1度しか公開されない巨大秘仏、厄除大師とは。
そして奈良の都からはるばるもたらされた奇跡の国宝仏。板谷由夏が深大寺の風景を楽しみながら、1300年に渡り人々を惹きつけてきた秘密に迫る。
■出演者
アートトラベラー：板谷由夏
ナレーション：上野樹里
【番組カット】黄金！神秘的な深大寺の仏像
調布の古刹、733年創建の「深大寺」。都内では浅草寺に次ぐ歴史を持つが、今この寺に若者たちが押し寄せている。その理由は植物公園や武蔵野の清らかな水に代表される豊かな自然と、江戸の風情が息づく門前で味わう名物の「深大寺そば」だ。
寺の成り立ちを紐解いていくと、時代ごとに人気を集めてきた数々の至宝の存在があった。50年に1度しか公開されない巨大秘仏、厄除大師とは。
そして奈良の都からはるばるもたらされた奇跡の国宝仏。板谷由夏が深大寺の風景を楽しみながら、1300年に渡り人々を惹きつけてきた秘密に迫る。
■出演者
アートトラベラー：板谷由夏
ナレーション：上野樹里