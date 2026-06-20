突然、全身の毛を逆立て始めた子猫ちゃん。彼女の視線の先にあったのは……？この投稿は執筆時点で19万再生を突破。子猫ちゃんの見事な「やんのかポーズ」が話題になり、「見本のように綺麗に怒ってる」「パヤパヤ可愛い」といったコメントが寄せられました。

【動画：突然、全身の毛を逆立てて『やんのか』し始めた子猫…尊すぎる光景】

急に始まった「やんのか」

Instagramアカウント「atsucat」に投稿されたのは、お預かり中の子猫・綾子ちゃんの様子。静岡からやってきた綾子ちゃんは、お茶にちなんで「綾子」と名づけられたそうで、ちょっぴりビビりな女の子。

そんな子猫の綾子ちゃんですが、ある日突然、全身のパヤパヤした毛をぴんぴんと逆立て始めたんだそうです。背中を丸め、「やんのかポーズ」でぴたりと静止。投稿主さんが名前を呼んでも、綾子ちゃんは臨戦態勢のままだったんだとか。

視線の先にあったのは

そんな綾子ちゃん。一体誰に威嚇しているのかと思って視線の先を追ってみると……思いがけず、そこには何もなし。猫は興奮するとおひげが前に出るといわれていますが、綾子ちゃんのおひげもしっかり前方へ向いていたそう。

本気モードなのは間違いなしなのですが、綾子ちゃんはひたすら固まったまま。投稿主さんが「終わった？」とやさしく声をかけても、しばらくしてまた見ると同じポーズで静止中……。一体、綾子ちゃんは誰と戦っているのでしょうか。

やっと我に返った綾子ちゃん

その後も「やんのかポーズ」をキープし続けた綾子ちゃん。投稿主さんが「大丈夫？」とやさしく声をかけるも、周りをぎょろりと見まわしてはぴんぴんと逆毛を立てるばかり。

そんな綾子ちゃんがやっと我に返ったのは、仲良しの猫ちゃんが向こうで遊び出した音が聞こえたとき。ぺたんとおしりをつけて、ようやく体の力を抜いた綾子ちゃん。一体何が見えていたのか謎のままですが、子猫ながら見事なポーズを見せてくれた綾子ちゃんに拍手です！

この投稿には「ハリネズミさんになっていますね」「見えてはならぬモノが見えておるのじゃ」「綾子ちゃんならぬパヤ子ちゃんになってますね」など、思わず笑ってしまうコメントが多数寄せられました。

「atsucat」は、投稿主さんがお預かりしている猫ちゃんたちの日常を発信しているアカウント。この投稿の時点では、綾子ちゃんのお迎え先でのトライアルが決まっていたそう。新しいおうちでも、その可愛らしい「やんのかポーズ」でみんなを笑顔にしてくれそうです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「atsucat」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。