窓際に設置されている『ラック』でくつろぐ猫ちゃんたちの光景が圧巻だと話題に。窓際スペースに綺麗に並んだ猫ちゃんたちの姿は再生回数284万回を突破し、「お店の目の前に住みたい」「こんなラックの使い方もありだなぁと思わせる光景ですね」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『猫カフェ』の窓際にある『ラック』を見ると…284万再生された『圧巻の光景』】

窓際の『ラック』でくつろぐ猫ちゃんたち

猫カフェを運営しているInstagramアカウント『じゃむ屋』に投稿されたのは、窓際でくつろぐ猫ちゃんたちの光景。

その日、投稿者さんは猫カフェに設置してある窓際のラックを見に行ったそう。大きな窓の前には窓と同じくらいの大きさのラックが並んでいて、そこは猫ちゃんたちのお気に入りスポットになっているのだとか。この日も猫ちゃんたちはラックの棚に乗って、窓の外を眺めていたといいます。

お店の前を行き交う車や通行人を楽しそうに眺めている猫ちゃんたちの姿に思わずほっこりしてしまいますが、そんな猫ちゃんたちの姿を見た人は、猫ちゃんたち以上に目を見張ることとなったのでした。

猫ちゃんたちが大集合した光景は圧巻！

窓際のラックに座って窓の外を眺めていた猫ちゃんたち。のどかな癒やしの空間に見えますが、その光景をよく見てみると…なんとラックの棚にはたくさんの猫ちゃんたちがびっしりと並んでいたのだそう！

猫ちゃんは窓の外を見るのが好きな子が多いですが、大きな窓はやはり猫ちゃんたちにとって特にお気に入りスポットのご様子。映画館のスクリーンを見ているような感覚なのかもしれません。

普段の生活ではなかなか見ることがないその光景に、思わず圧倒されてしまいます。反対側の窓の前にあるラックを見てみると、やはりこちらも猫ちゃんたちによって満員状態。猫カフェならではの猫集会の光景は圧巻です。

通りすがりの人も癒やされる空間に絶賛の嵐！

窓際のラックに集まって外を眺めている猫ちゃんたちの光景は、もちろん外からも見ることが可能。きっと、その前を通りかかった人は、猫ちゃんが大集合している光景に足を止めてしまうことでしょう。

キジトラ猫ちゃんに黒猫ちゃん、三毛猫ちゃんや白黒猫ちゃんと、たくさんの猫ちゃんが並んでいる光景はショーウィンドウのよう。

中に入って猫ちゃんたちと触れ合って楽しめるのはもちろんですが、お店の前を通りがかるだけでも癒やされそうです。

そんな猫ちゃん大集合の光景には、「車が通るから猫ちゃんも飽きませんね」「すごいの一言」「どうしたらこんな仲良く並んで寝てくれるんでしょうか？」と、絶賛と驚きの声が続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『じゃむ屋』では、そんなたくさんの猫ちゃんの様子や、猫カフェからのお知らせなどが投稿されていますよ。

猫ちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「じゃむ屋」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。