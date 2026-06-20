日本戦の前日会見に臨んだ

日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2戦でチュニジアと対戦する。

チュニジアのエルベ・ルナール新監督とドイツ1部フランクフルトに所属するMFエリス・スキリが前日会見に臨んだ。日本の10番MF堂安律と同僚のスキリは「弱点をわかっている」と話した。

チュニジアは14日に行われた初戦のスウェーデン戦で1-5で大敗。翌15日にサブリ・ラムシ監督を電撃解任し、フランス人のルナール氏が新監督に就任。16日からチームに合流し、わずか4日の練習で日本戦に臨むことになる。

チームのキーマンであるスキリはフランクフルトで堂安と同僚。だからこそ「日本のチームはよく知っています。弱点も分かっている。攻撃も守備も団結しているチームで、高い強度のチームです。W杯では何が起こってもおかしくない。日本に対して良い結果を出したい」と、森保ジャパンを熟知していると話した。

新監督のルナール監督はこれまでサウジアラビアやモロッコ代表などを指揮。強固な守備組織の構築に定評がある。サウジアラビア代表監督時代には、森保監督率いる日本代表と3度対戦し、戦績は1勝1分1敗。21年10月のカタールW杯アジア最終予選では日本を1-0で下し、森保監督の解任問題に発展した因縁もある。新指揮官の就任から短い時間で調整したため、スキリは「正直言って厳しい1週間でした。決定が下されて、前を向いていかないといけない。新しい監督がいる。私たちの前には新しいものが渡されている」と、日本戦に向けて気を引き締めた。（FOOTBALL ZONE編集部）