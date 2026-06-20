◆パ・リーグ ロッテ８―５楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）

初陣を勝利で飾れなかった。楽天・吉井理人新監督（６１）は三塁側ベンチから敗戦の瞬間をじっと見つめた。シーズン途中での異例の監督就任が１７日に発表されてから、初めて指揮を執った一戦。一時３点のリードを奪うも、投手陣が一発攻勢に沈んで逆転負けを喫した。昨季まで監督を務めた古巣・ロッテに敗れての黒星発進となったが、「みんな頑張ってくれました。切り替えて、明日勝てるような作戦を立てて頑張っていきたい」と前を向いた。

必死の継投策は実らなかった。３回までに４点を奪うも先発の荘司が５回４失点。同点の６回は鈴木翔が２死満塁のピンチを招き、柴田へのスイッチを決断。しかし、愛斗に満塁弾を浴びた。吉井監督は「あそこは勝負だったんで、右ピッチャーの方がいいと思って出した」と託したが、結果に結びつかなかった。

それでも“吉井カラー”は随所に出た。「コーチ陣と会う機会がなかったんで、（打順は）自分が勝手に決めちゃいました（笑）。次からはみんなで話し合って決める。今回は先に、昨日のうちに選手に伝えたかったからです」と自ら打順を組んだ。高卒３年目のワォーターズを今季２試合目となるスタメンに抜てきし、渡辺佳を７番で起用。初回２死一塁でマッカスカーが左翼へ４号２ランを放つと、１点リードの３回は２死二、三塁では渡辺佳が左中間への２点二塁打を放った。悔しい敗戦の中で、打線は機能。若手も貴重な経験を積み、「若い選手もある程度のプレッシャーの中でプレーしないと育たない」と狙いを説明した。

三木谷オーナーも駆けつけた一戦に敗れ、４連敗になった。チームは最下位に低迷。それでもシーズンは７８試合残る。「勝つという気持ちを前面に出して戦う。まだ１００（％）可能性がないわけではないので、てっぺんを目指してやる」と言い切った。新監督とともにチームが再出発した。

（宮内 孝太）