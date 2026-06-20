◆パ・リーグ 日本ハム４―３ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）

１００球目のスライダーで空振り三振を奪うと、日本ハム・伊藤大海投手（２８）は力強くほえ、マウンドを降りた。６回１死一塁から、柳田、石塚を連続３球三振。６回４安打２失点、１０奪三振の力投でリーグ単独トップの８勝目を挙げた。ソフトバンク戦の連敗を８で止め、同カード今季初勝利。「神経質になった部分はありますけど、ゲームはつくれたので、そこはよかった」とうなずいた。

難敵をようやく沈めた。開幕から８連敗。８試合の内、５試合は先制しながら逆転された。初回に４点を先制しても勝てなかった。自身もソフトバンク戦は２度先発し、いずれも６回途中で降板。５、６失点と勝利につなげることができなかった。「こっちが意識しすぎたのはあったと思う。チーム全体的に、やるべきことをやって勝てたというのは、大きい１勝かなと思います」。自らの白星で負の連鎖を断ち切った。

壁を破るため、広く攻略のヒントを求めた。今季ソフトバンク戦４戦４勝の西武・高橋光や、交流戦でソフトバンクを完封したヤクルト・奥川の映像を確認。「外からの曲がり球であったり、ワンシームであったり。僕もインサイドに強いボールというのを意識しすぎてる部分があった。そこを散らしながら、勝負所でインコースに投げ込めた」。狭くなっていた視野が広がり、柔軟に考えることができた。気持ちの余裕にもつながっていた。

チームは交流戦からのいい流れをキープし、貯金は今季最多の８。２位ソフトバンクに１ゲーム差と迫った。待望の今季初勝利に、新庄監督は「明日も行きまっせー！」とご機嫌にコメントした。対ソフトバンクを含め、想定以上に苦しんだ前半戦。エースが変えた流れに乗り、一気に上位に迫っていく。

（山口 泰史）