◆報知新聞社後援 第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦 ▽１回戦 関西六大学２―０関西学生（１９日・わかさスタジアム京都）

関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦が開幕し、２試合が行われた。関西六大学は、先発の大商大・星野世那（４年＝近江）ら今秋ドラフト候補３投手の継投で関西学生に完封勝ちした。近畿学生は京滋大学に逆転勝ちし、決勝に進出した。優勝した連盟には、今秋の関西地区大学選手権で、１勝すれば明治神宮大会（１１月１７〜２２日）出場が決まるスーパーシードが与えられる。２０日は悪天候が予想されるため、２１日に順延となった。

大商大・星野が意地の力投だ。「関西学生さんは応援もすごい。味わえる雰囲気を楽しみながら投げました。優勝すればスーパーシードも取れる」。先発で５回を１安打無失点、５奪三振と快投した。

ＮＰＢ９球団のスカウトが視察。ロッテ・三家スカウトは「大学選手権の疲れもあると思うが、１安打投球。ゲームをつくる能力がある」と評価した。

６回からは大経大の左腕・常深（つねみ）颯大（明石商）と京産大・野原元気（塔南）のドラフト候補が２イニングずつを１安打無失点。三塁を踏ませない完封リレーを達成した。

星野と常深は２０〜２２日の大学日本代表選考合宿（神奈川・平塚）に参加する。星野は「（大商大の冨山）監督さんに『しっかり投げて、合宿に行って来い！』と言われていたので投げきりました」と笑顔。置き土産を残し、チームメートに優勝を託した。（高柳 義人）