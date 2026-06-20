◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

巨人・岸田行倫捕手がリーグ再開初戦の中日戦で今季初の４番に座り、０―３の５回、好投していた左腕・金丸から２ランを放った。試合に惜敗し、リーグ首位から陥落したものの、ヘッドコーチ時代に指導したスポーツ報知評論家の村田真一氏は「お見事な一発やったね」と成長に目を細めた。

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よく我慢した。「４番・岸田」のお見事な一発やったね。初球のカーブ、体を前には出されたんやけど下半身で粘って、片手で左翼席まで運んだ。技術が生んだ一発やないかな。

ヘッドコーチ時代に大城と入団してきたけど、大雑把に言えば、岸田は守備の人、大城は打撃の人、という評価を受けていたのを覚えている。でも打てなきゃ１軍では試合に出られないからね。よく振り込んでいたよ。そう考えると昨年、抜てきされた時もそうやったけど、巨人の４番を打っている姿を見るのは何だか感慨深い。パンチ力のあるいい打者になったよね。

交流戦を終えて優勝を争える位置にいる。岸田はもちろんその中心にいるわけやけど、大城や小林、甲斐というライバルの存在も大きいんちゃうかな。今季に関しては大城。この２人の争いもチームにプラスに作用しているよね。捕手は優勝とチーム防御率トップを手にすれば自然と認められるもの。打撃でもチームに貢献しながら、今季この２つを達成することを願っているよ。（スポーツ報知評論家）