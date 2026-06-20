SixTONES松村北斗＆岡崎紗絵の“まなざし”に注目 『告白』メインビジュアル公開「最高なポスターができました」
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務め、俳優の岡崎紗絵が共演する日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）のメインビジュアルが20日、公開された。また、初回放送日も7月11日に決定した。
【写真】岡崎紗絵＆丘みつ子も！松村北斗を豪華にお祝い
本作は、純愛と狂気の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎）に25年間想いを寄せ続けてきた。その感情は純愛なのか、それとも執着という名の狂気なのか。すべての裏には、25年前に起きた事件と秘密が深く関係している。
今回公開されたメインビジュアルでは、麻里子を見つめる爽太の姿が印象的に描かれている。25年間胸に秘めてきた想いと、その胸の内にある複雑な感情をうかがわせる爽太のまなざし。その先で、麻里子は別の方向へ視線を向ける。2人の印象的なまなざしが、「純愛か、それとも狂気か」という本作のテーマを印象付けている。
鈴木努プロデューサーは、「最高なポスターができました。こんなに近くにいるのに目が合わない2人。松村さんの見つめる先には何があるのでしょうか。想像してみてください」と、ビジュアルに込めた思いを語った。
【写真】岡崎紗絵＆丘みつ子も！松村北斗を豪華にお祝い
本作は、純愛と狂気の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎）に25年間想いを寄せ続けてきた。その感情は純愛なのか、それとも執着という名の狂気なのか。すべての裏には、25年前に起きた事件と秘密が深く関係している。
鈴木努プロデューサーは、「最高なポスターができました。こんなに近くにいるのに目が合わない2人。松村さんの見つめる先には何があるのでしょうか。想像してみてください」と、ビジュアルに込めた思いを語った。