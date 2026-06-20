宮近海斗＆KANONら、カリスマ性あふれるスペシャルメドレー披露 マイケル・ジャクソン“日本人唯一の元バックダンサー”から知られざる秘話も

宮近海斗＆KANONら、カリスマ性あふれるスペシャルメドレー披露 マイケル・ジャクソン“日本人唯一の元バックダンサー”から知られざる秘話も