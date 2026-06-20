宮近海斗＆KANONら、カリスマ性あふれるスペシャルメドレー披露 マイケル・ジャクソン“日本人唯一の元バックダンサー”から知られざる秘話も
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう20日に放送される。
【番組カット】カワイイ…日村の人形を抱える佐久間大介
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回のテーマは、キング・オブ・ポップ「マイケル・ジャクソン」。没後17年を迎えた現在、マイケル・ジャクソンの自伝映画『マイケル』が公開中されるなど、いまなお多くの人を引き付けるその魅力にせまる。
スタジオには、マイケル・ジャクソンから大きな影響を受けたアーティストたちが集結。世界的ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzのkazukiに、Travis Japan・宮近海斗、STARGLOW・KANON、ICEx・筒井俊旭らが登場し、ダンス・表現力・スター性など、マイケル・ジャクソンのすごさを語り尽くす。さらに、最近になってマイケル・ジャクソンに興味を持ち始めたという大久保佳代子もゲストとして登場。おしつじさんは、ダンス企画でおなじみのダンサー・ARATAが担当する。
4人のアーティストたちは、早速それぞれの“推しマイケル”を映像とともに紹介。宮近は、「シルエットとシルエットの間に彼から出ちゃっているマイケルがいるんですよ！」「彼が音を鳴らしちゃっている」と、独特な表現で熱弁し、スタジオは大盛り上がりに。佐久間も、「圧倒的なスター性です」「普通だったら何、今、変な動きってなるところを、かっけえって思わせられる」と語り、マイケル・ジャクソンが放つカリスマ性に納得の様子をみせる。
さらにスタジオには、マイケル・ジャクソンの“日本人唯一の元バックダンサー”、ユーコ・スミダ・ジャクソン氏も登場。間近で見てきたからこそ知る、ステージでは見せない素顔や知られざるエピソードを特別披露するほか、最後には“マイケル愛”あふれる４人のアーティストがスペシャルメドレーを披露する。
【番組カット】カワイイ…日村の人形を抱える佐久間大介
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回のテーマは、キング・オブ・ポップ「マイケル・ジャクソン」。没後17年を迎えた現在、マイケル・ジャクソンの自伝映画『マイケル』が公開中されるなど、いまなお多くの人を引き付けるその魅力にせまる。
4人のアーティストたちは、早速それぞれの“推しマイケル”を映像とともに紹介。宮近は、「シルエットとシルエットの間に彼から出ちゃっているマイケルがいるんですよ！」「彼が音を鳴らしちゃっている」と、独特な表現で熱弁し、スタジオは大盛り上がりに。佐久間も、「圧倒的なスター性です」「普通だったら何、今、変な動きってなるところを、かっけえって思わせられる」と語り、マイケル・ジャクソンが放つカリスマ性に納得の様子をみせる。
さらにスタジオには、マイケル・ジャクソンの“日本人唯一の元バックダンサー”、ユーコ・スミダ・ジャクソン氏も登場。間近で見てきたからこそ知る、ステージでは見せない素顔や知られざるエピソードを特別披露するほか、最後には“マイケル愛”あふれる４人のアーティストがスペシャルメドレーを披露する。