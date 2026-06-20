池上彰＆粗品、テレビ初タッグで情報番組 マンジャロダイエット＆ジャングリア沖縄に切り込む
ジャーナリストの池上彰氏と霜降り明星の粗品が、20日放送の日本テレビ系情報番組『池上・粗品のヤブから真相ニュース』（後1：30〜後2：30）に出演し、テレビ初タッグを組む。
【番組カット】マンジェロダイエット当事者に直撃する粗品
同番組では、世間を騒がせる、ニュースの当事者をスタジオに呼び、池上氏と粗品が忖度なしで質問をぶつけまくる。解説者ではなく“質問者”の池上氏と忖度なしでニュースの当事者に切り込む粗品が、ヤブをつついて、隠れた真相を引っ張り出す。
今回は「マンジャロ」ダイエット問題に斬り込む。2型糖尿病の治療薬マンジャロ。いま、“簡単にやせられる”と誤った目的での使用が広がっている。本来は、医師が必要と判断した場合のみ処方されるが、SNS上で違法で売買されていることが問題になっている。実際にマンジャロを使用し、4週間で12キロやせたという女性と糖尿病専門医が登場。粗品は女性に率直に問いかけ、池上氏も容姿を重視するルッキズム社会に疑問を投げかける。さらに、マンジャロを使ったダイエットが “太りやすい体になるリスク”など、医師から実態が明かされる。
さらに、総事業費700億円を投じ、華々しくオープンしたジャングリア沖縄にも切り込む。開園からまもなく1年が経つが、ネット上では激しい批判や事実無根の噂が飛び交っている。番組では、プロジェクトの旗振り役であり、“マーケティングの神様”と呼ばれる森岡毅氏を直撃。開業直後の大混雑によるアトラクション体験不足に対し、「本当に痛恨の反省」と語る。
スタジオには運営会社ジャパンエンターテイメントの加藤健史CEOが登場。開業直後の「長すぎる待ち時間」「天候対策の甘さ」について反省しつつ、限られた資金の中でアトラクションによる体験を最優先した裏事情を告白。粗品からの容赦ない追及や、池上氏からの「資金は続くのか？」という鋭い質問に対し、この夏に向けたリアルな改善策を語る。
【番組カット】マンジェロダイエット当事者に直撃する粗品
同番組では、世間を騒がせる、ニュースの当事者をスタジオに呼び、池上氏と粗品が忖度なしで質問をぶつけまくる。解説者ではなく“質問者”の池上氏と忖度なしでニュースの当事者に切り込む粗品が、ヤブをつついて、隠れた真相を引っ張り出す。
さらに、総事業費700億円を投じ、華々しくオープンしたジャングリア沖縄にも切り込む。開園からまもなく1年が経つが、ネット上では激しい批判や事実無根の噂が飛び交っている。番組では、プロジェクトの旗振り役であり、“マーケティングの神様”と呼ばれる森岡毅氏を直撃。開業直後の大混雑によるアトラクション体験不足に対し、「本当に痛恨の反省」と語る。
スタジオには運営会社ジャパンエンターテイメントの加藤健史CEOが登場。開業直後の「長すぎる待ち時間」「天候対策の甘さ」について反省しつつ、限られた資金の中でアトラクションによる体験を最優先した裏事情を告白。粗品からの容赦ない追及や、池上氏からの「資金は続くのか？」という鋭い質問に対し、この夏に向けたリアルな改善策を語る。