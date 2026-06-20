賛否両論の“給水タイム”で米局の収益は400億円超え！ 選手たちが「あまり好きじゃない」と訴えるサッカーの概念を覆した新規則の「価値」【W杯】
今大会から「選手のコンディション調整」を目的に導入されたハイドレーションブレイク。その影響は絶大だ(C)Getty Images
絶賛開催中の北中米ワールドカップ（W杯）。4年に一度のサッカーの祭典において、今大会は新たなルールがいくつか導入された。その中で、とりわけ賛否両論を呼んでいるのは、前後半それぞれのハーフの間に入る「ハイドレーションブレイク」だ。
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内容は至ってシンプルで、各ハーフの約半分となる22分前後に主審が試合を止め、選手が3分間で水分補給や短い休息を取るというもの。導入を決断した国際サッカー連盟（FIFA）は、酷暑や高地でのプレーを強いられる選手たちのコンディション対策を気遣った策だとしている。
もっとも、選手たちの“休憩”という名目以上にFIFAが大きな価値を見込んだのは、新たな広告枠としての可能性だろう。日本を含めた各国で展開されるサッカー中継内では、前後半に入る約3分間の休憩時間中にCMが打たれている。
実際、効果は絶大だ。日夜各国のスポーツビジネス情報を発信している米専門サイト『Front Office Sports』は、国内でW杯を中継している大手スポーツ専門局『FOX Sports』は、ハイドレーションブレイク中に流すCM収益だけで、2億5000万ドル（約403億2474万円）もの増収を見込んでいると伝えた。ちなみに30秒枠の値段は20万ドル（約3225万円）で、アメリカ代表の試合においては3.75倍で売りに出されていたという。
値段が急騰し続ける放映権を買い取った媒体からすれば、出費を補填するための貴重な収入源となる。スポーツ中継ビジネスを拡大させる上でもチャンスを活かさない手はないというわけである。
ただ、従来のサッカーの概念を崩し、視聴者に「試合が止まる」という感覚を抱かせている同ルールは、ファンはもちろん、選手や監督たちにも不満を抱かせている。
オランダ代表の大黒柱であるフィルジル・ファン・ダイクは、現地時間6月14日の日本代表戦後に、こう漏らしていた。
「僕はほとんどすべての試合を見てきたけど、そのタイミングで毎回CMに入る。正直、あまり好きじゃない。テレビで観戦している中立の視聴者にとっても、あまり良いものではないと思うね。本当に（会場が）暑い状況なら実施するのはいいけど、僕としては、試合ごとに個別に判断するべきだと思う」
さらにノルウェー代表を率いるノーラン・ソルバッケン監督も「あまり好きではないね」とバッサリ。やはり試合の流れが止まってしまうことへの懸念を口にした。
「気温が35度で本当に暑い気候の時は休憩時間も理解できる。ただ、それ以外はどうかと思うし、私は必要がないと考えてるよ。プレーしている以上は、うまく活用しなきゃいけないとは思うけど、そもそも試合の進行を遅らせるのは矛盾しているじゃないか」
莫大なビジネスチャンスを生んでいる「ハイドレーションブレイク」。しかし、FIFAが生んだ革新的なルールも、純粋に競技としての価値を追い求める選手や監督たちからの理解は、現時点で得られていない印象だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]