元タレントでインフルエンサー活動もしている坂口杏里さん（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。「過去最大」という現在のリアルな体重を公開した。

坂口さんは「昨夜の私の体重。94.2。過去最大の、体重です。今朝は93.3キロ。ここ最近過食に走ってしまい、気づいたらもうすぐ100キロです」と体重計の画面に「94.2kg」と表示された画像を添付しつつ書き出した。

そして「ただ昨日の打ち合わせで、自分の健康管理をしっかりとし、前みたくガリガリとはいわず、健康的な身体に仕上げます みにくい体型とは、おさらばします。35歳でなかなか落ちにくい体質ではありますが、ウォーキング配信、食事制限、とにかくできることは、毎日投稿に体重のせて、意識たかくするこり 今まで 今まで私の事を、でで○で○いって来た人を見くたましてきたひと、見ててください。有言実行させて、次のステップ行くことを誓います！応援お願いしますす」（原文のまま）と今後の方針などをつづった。

坂口は今年4月14日、女性起業家のインスタグラムに登場した際、体重を聞かれ「65キロです」と告白。現在については「段はいろいろやってます。福祉系、ネイル。一番やりたいのは花屋さん」などと明かしていた。

坂口さんの母、坂口良子さんは13年3月に57歳で死去。坂口杏里さんは16年10月にタレントからセクシー女優に転身し、17年9月に芸能界引退を表明した。