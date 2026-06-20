グラビアアイドルの三田悠貴（28）が19日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビア撮影動画を投稿した。

「どんな衣装も変幻自在 最後足つっちゃった」とつづり、赤いランジェリー姿で96センチのバストを手で持ち上げるショットや、白のランジェリー姿、谷間あらわなデザインの紺色レオタード風ランジェリー姿など、さまざまな撮影シーンを公開した。

「お気に入りの衣装はみつかりましたか？ アンケートのご記入よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「キレイすぎる」「スタイル抜群」「美しゅうございます」「お美しさ満点」「凄い魅力的」「すごい破壊力」「ど迫力Body」「SUPPER SEXY BODY」「かわセクシー」「たまらん」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。