ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を投稿した。

「今日は茨城の下妻に行ってきたよー♡」と明かし、04年公開の映画「下妻物語」で深田恭子が演じたロリータ女子高生の竜ケ崎桃子をイメージしたような白と黒を基調としたロリータファッション姿をアップした。

「ロリータ似合う？」「初めてのロリータ姿どうかな」と問いかけ、関東鉄道常総線の下妻駅で撮影したショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「リアル下妻物語？」「聖地きたー」「ゴスロリぽち様」「ロリータぽち様」「映えすぎです、エモい」「似合っていて可愛すぎ」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。スリーサイズはB98−W62−H90センチ。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。身長164センチ。