◇プロ野球セ・リーグ 中日3-2巨人(19日、東京ドーム)

巨人は中日を相手に交流戦明け初戦を敗戦。橋上秀樹監督代行が守備妨害についてコメントしました。

巨人は1点ビハインドで迎えた7回。ノーアウトランナー1塁の場面でランナーがスタートすると打席のダルベック選手が空振り三振。この際、ダルベック選手が捕手の2塁送球を妨害したとの判定により、1塁走者の松本剛選手がアウト。橋上監督代行は審判に説明を求めるといった場面がありました。

守備妨害の判定について橋上監督代行は「審判の判断ですから致し方ないというところではあります」と試合後に話しました。

審判との会話については「ベンチから見ている感じではどれだけ送球に対して妨害になったかっていうのをなかなか判断しづらかったので、明らかにぶつかっている感じはなかったので、どの程度捕手の送球に対して妨害になったのかなというのを確認しにいきました。送球もかなり暴投になりましたので」と内容を明かしました。

巨人はこのまま1点を追いつくことができず敗れ、橋上監督代行は「審判にとってみれば明らかに妨害されたという判断になったかもしれないですね。ああいったものも含めてあまり流れがよくなかったのかなという感じがします」と試合を振り返りました。