【モンテレイ（メキシコ）１９日＝岩原正幸】ＦＩＦＡランク１８位の日本は北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦、２０日・チュニジア戦（同４５位、日本時間２１日午後１時開始）に臨む。チュニジア代表のルナール新監督が試合会場で前日会見に出席した。

初戦でスウェーデンに１―５で大敗したチュニジアは、電撃的な監督交代に踏み切り、守備組織の構築に定評のあるルナール監督を招へいした。

ルナール氏は会見で「明日はとても重要な試合でチームは良く準備している。まとまって試合を戦わなくてはいけない。我々は新しいスピリットを持っている。（第１戦からの）リベンジしたいと思っている。日本は規律のある強いチーム。だからこそ、まとまって戦わなくてはならない」とコメントした。

主将のＭＦスヒリ（フランクフルト）は「試合にフォーカスしている。前の試合はとても複雑だった。集中した形でより良いパフォーマンスを見せたい。正直、厳しい１週間だった。新しい監督の下、前を向いていかなくてはならない」と意気込んだ。

指揮官はサウジアラビア代表監督時代に森保ジャパンと３度対戦経験があり、直近でも２５年３月にＷ杯予選で対戦している。

モンテレイで合宿を張っているチュニジアは、第１戦と同じスタジアムでの開催。アフリカ予選全１０試合では無失点を記録するなど、守備のチームカラーを元来持つチーム。守備面での“原点回帰”を図ってくる可能性が高い。