◇WBA世界バンタム級正規王座決定戦 同級1位・増田陸 12回戦 同級2位・比嘉大吾（2026年7月20日 両国国技館）

トリプル世界戦（7月20日、東京・両国国技館）の発表会見が19日、都内で行われ、元WBC世界フライ級王者でWBA世界バンタム級2位の比嘉大吾が同級1位・増田陸との正規王座決定戦に臨むことになった。異例の4戦連続の世界挑戦で、王座返り咲きとなれば高山勝成の5年11カ月を上回る8年3カ月ぶりの国内最長ブランク。引退と現役復帰を繰り返してきたお騒がせ男が、“4度目の正直”を狙う。

やはりこの男は戻ってきた。バツの悪そうな表情を浮かべながら会見した比嘉は「やっぱりボクシングは天職だと思い帰ってまいりました。すみません」とぺこりと頭を下げた。昨年7月、王者バルガスに挑戦し、ダウンの応酬の末に引き分け。王座返り咲きに失敗し、試合後は引退を宣言。年明けから一般企業で営業職に就く予定だったという。

ただ「契約を1件も取れないイメージしか湧かなかった」と苦笑い。24年の武居戦後から“引退と復帰”を繰り返してきたが「3回連続で引退詐欺をしたが、もうしません！やっぱり世界を獲りたい」と約1年ぶりのリング復帰を決断した。

日本人初、世界でも超異例の4戦連続の世界挑戦のチャンスが舞い込み、4月から始動。「すでに仕上がっている」と話す。対戦相手の増田と握手を交わして健闘を誓い合うと「楽しい試合になる」と激戦を予告した。

WBAの正規王座は現時点では前3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国、帝拳）が保持するが、スーパー王者に昇格する見込み。比嘉は「世界王者になる覚悟を持っている」と力強く言い切った。燃える男に二言はない。今度こそ悲願の王座返り咲きを果たしてみせる。

≪増田初の世界戦闘志≫“神の左の継承者”増田は12戦目での世界初挑戦へ「しっかりクリアして必ず世界王者になる」と宣言した。ジムの大先輩で元世界王者・山中慎介氏と同じ左ストレートが武器。前戦では元世界5階級制覇王者ドネアに8回TKO勝ちし、WBA王座への挑戦権を手にした。勝てば23年8月の日本タイトル戦で敗れた、現WBA休養王者・堤聖也へのリベンジ戦にもつながる。「見えてくるのものが誰なのかは、勝ってリング上で発言したい」と標的への宣戦布告も予告した。

▼岩田翔吉 （世界王座陥落から復活し）男としてもボクサーとしても、強くなれた。岩田やばい、と思う人も多いと思うけど、自分の実力を証明して勝ちたい。（初防衛戦の相手は19戦全勝でWBC、WBO1位の強敵）

▼寺地拳四朗 負けたまま終われない。3階級を獲って、次につなげたい。緊張は多少、するかもしれないけど、今はワクワクしている。（1年ぶりの再起戦が1階級上の転級初戦と3階級制覇戦）