日本一への試練を与えるかのように、智弁学園が進む道のりは険しい。香芝戦から始まる夏の戦い。初戦に勝利すれば、3回戦でプロ注目右腕の新城楓雅（3年）を擁する奈良大付とシード校・高田商の勝者が待つ。一瞬の油断も許されない激戦ブロックにも、主将の角谷哲人（3年）に動じる様子はない。「自分たちの野球をやるだけ。どこが来ても一緒だと思っていました」。決して強がっているわけではなく、抽選結果に感情が揺さぶられることはなかった。

ノーシードながら自信が違う。選抜では大阪桐蔭との決勝で川本晴大（2年）に15奪三振を許す完敗を喫した。「速球派に対応するため、打者は初球から思い切り振れるようになった」。選抜で大会トップ46安打を放ったように打力は全国屈指。その打線に、好投手を仕留めるための積極性が備わったと言う。

選抜では今秋ドラフト候補のエース・杉本真滉（3年）が初戦から4連勝とブレーク。しかし、杉本を登録外とした春季奈良大会は準々決勝で天理に敗れた。「選抜の結果に舞い上がり、チームがうまくまとまらない時期もあった」。選抜から約3カ月。正捕手の角谷が先頭に立ち選手を引き締めてきた。

「守備でも攻撃でも僕が引っ張ります」。ノーシード、プロ注目右腕と同ブロック――。いばらの道のりを日本一への勢いに変える。 （河合 洋介）