◇サッカーW杯北中米大会

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）には試合会場のエスタディオ・モンテレイで前日会見が行われ、チュニジアのエルベ・ルナール監督（57）が登壇した。

ルナール監督は「明日は重要な試合です。チームはよく準備しています。我々は全員がコミットメントをもって日本と戦います。全員がより良いパフォーマンスを見せる覚悟です」と強調。2度のサウジアラビア代表監督経験を持ち、日本を熟知しているだけに、「日本の強さも弱点もよくわかっている。非常に規律のあるチームです。でもこれは、サッカーですから。何が起きてもおかしくない」と攻略に自信を見せた。

また、“白い魔術師”の異名をつけられていることにも言及し、「魔術師と呼ばれているようですが、そんなことはありません。サッカーは準備が重要です」と冷静に語った。

チュニジアは第1戦でスウェーデンに1―5と大敗。これを受け、同国協会はサブリ・ラムシ監督の解任と、フランス人のエルベ・ルナール新監督の就任を発表した。W杯でわずか1試合での解任は史上初。ルナール監督は16日（同17日）にチームに合流し、立て直しを急いできた。