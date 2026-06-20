GACKTが主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』に、北村一輝が出演することが決定した。

参考：ヒロインを導く両親の役割とは？ 『風、薫る』りんの原点を形作った北村一輝＆水野美紀

本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。主演のGACKTのほか、志田未来、神尾楓珠、戸塚純貴、生瀬勝久が発出演する。

主人公・浦真鷲直人（GACKT）は、自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない敏腕弁護士。罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗していく。浦真鷲は弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持ち、依頼人である弱者を救うために自らの建築事務所チームのメンバーを動かし、緻密な罠で敵を追い詰めていく。

月9ドラマへの出演は『366日』（フジテレビ系）以来約2年ぶりとなる北村が演じるのは、大物政治家の古瀬義親。日本の未来を真剣に考えている政治家で、人望も厚く、世間からの人気も高い。だが、自分の政策を実現するためには、手段を選ばず強引に進める一面も持つ人物だ。

北村は本作について「現実社会と非現実社会の間を行ったり来たりしているような作品ですね」と語りつつ、「楽しんでいただけるよう頑張ります!!」とメッセージを寄せている。

■北村一輝（古瀬義親役）コメント・本作への出演が決まったときの思いどの作品も常に新しいチャレンジです。

・台本を読んだ感想現実社会と非現実社会の間を行ったり来たりしているような作品ですね。

・役の印象政治家。それ以上はお楽しみです。

・視聴者やファンの皆さんへメッセージ楽しんでいただけるよう頑張ります!!（文＝リアルサウンド編集部）