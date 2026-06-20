ひとつの週をワンテーマでまとめない。それがNHK連続テレビ小説『風、薫る』の特徴である。第12週「旅立ち」（演出：佐々木善春）は卒業と恋、それも三角関係の2本立てだった。りん（見上愛）と直美（上坂樹里）たち看護婦養成学校第一期生の卒業の余韻も冷めないうちに、りんの幼なじみの虎太郎（小林虎之介）が現れ、シマケン（佐野晶哉）にライバル心をむき出しにする。

参考：『風、薫る』小林虎之介が明かすシマケンへのライバル心 「引け目も感じてしまった」

虎太郎は銀座の製薬会社に就職し、ぱりっとした洋装で立派になっていた。製薬会社ということは、今後、りんとも密接な関わりをもつだろう。りんへの想いを自覚しているが、彼女に積極的にアプローチできずにいたシマケンは焦る。まだまだ作家として身を立てることができないことが彼を消極的にさせてしまうのだ。

週の前半は虎太郎登場など思いもしなかった。メインはバーンズ先生（エマ・ハワード）だ。りんたちが研修している病院の院長（筒井道隆）は彼女たちが意外と病院に役立っているのを見て看護婦の重要性に気づいた。そして自分たちで看護婦を養成することに決める。養成学校の生徒たちの受け入れはストップになり、第二期生を募集しようと動き出していたバーンズの計画は頓挫した。りんたちが卒業後、病院に就職する話もなくなって……。

バーンズはりんたちに気づかれないようになんとかしようと奔走する。捨松（多部未華子）、勝海舟（片岡鶴太郎）、千佳子（仲間由紀恵）といった権力者たちに働きかけて、なんとかりんたちの就職先は確保された。

卒業式にバーンズがアップルパイを作ったり、看護とは何かという重大な問いがあったり、看護婦を諦める人も出てきたり、でも栄光の初期メンバーで写真を撮ったり、日本で最初の看護婦を描く物語の重要なところである。だがそれが、第60回で虎太郎が出てきた瞬間、強い風に吹き飛ばされたように遠い記憶の彼方にいってしまった。しかも、第60回オンエア後、『あさイチ』（NHK総合）に虎太郎役の小林虎之介が出演し、たっぷり魅力を振りまいたものだから、虎太郎株はバク上がりである。

とはいえ、恋愛エピソードを思いつきやノリで描いているわけでは断じてない。着々と布石を打っているのが吉澤智子の脚本の妙である。

まずは、シマケンが書いた新聞記事を思い出そう。遊女が客に無理心中させられた事実を、故郷の幼なじみとの恋愛ものに大胆にアレンジしたら、それが世間では大受けした。主人公の故郷の幼なじみ設定といえば虎太郎も同じ属性。シマケンの言葉の力が発揮されたのか、虎太郎とりんを再会させてしまった皮肉な展開となった。

それから、安（早坂美海）の結婚。シマケンの友人・太一（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）との縁談が持ち上がったが、太一が横恋慕。制度として結婚をするのではなく、恋のススメを熱心に説く。一時的に安は結婚をやめると言いだしたが、紆余曲折を経て結婚をやめるのをやめる。太一の恋の情熱にほだされたわけでは決してなく、いつしか宗太に恋をしていることに気づいたのだ。

ちゃんと恋をして結婚する。自分で自分の道を選択する。それこそが明治維新で西洋化された日本人の変化のひとつであり、女性の立場の変化でもある。この変化を明確にするために、第一週から登場していたのが、女性の人生双六だ。初期の双六の上がりは「奥様」。時代が変わると「淑女」になる。「奥様」は上がりだけれど地味だとりんは感じていて、ほんとうに地味に家庭に収まる奥様が女性の上がりなのかという疑問が物語の出発点になっている。

つまり、第12週の突風のような三角関係は、単にきゃっきゃした恋愛を描こうという意図ではない。恋愛とは女性――いやすべての人間の自由のひとつであるのだ、ということを着々と描いたうえでの、りんとシマケンと虎太郎の三角関係なのだ。そこにもきっと、明治時代の日本人の姿がある。

ただし、りんは恋愛というものにピンと来ていないようだ。シマケンと虎太郎がりんをめぐって静かに火花を散らしていることにまったく気づいていない。栃木時代はほんのり虎太郎に恋ごころを芽生えさせていたはずだが、結婚して子どもも生んで、看護婦を目指しているいま、彼女の恋はどこかに置き去りにされているようだ。そんなときにふと恋を思い出すことはあるだろうか。

看護婦誕生の瞬間とその時代の恋愛模様を一週の間にまとめる脚本家はなかなかの剛腕である。

興味深いのはここまで半年のドラマのほぼ半分くらいまできて、いまだに登場人物の恋愛を主軸にはしていないことなのだ。りんの結婚は早かったが離婚も早かった。直美も寛太（藤原季節）に騙されて、一瞬舞い上がったもののいまは友人関係のようになっている。患者のチュウ（若林時英）もりんに夢中だったがあっさり振られ、すっかり直美の舎弟のように収まっている。

それなりにいい感じの若い男性キャラが散らばっているにもかかわらず、ひとりとして明確に主要人物との恋愛に発展していかない。明治時代はまだ自由恋愛が一般的ではなかったからなのか。そこと、現代の視聴者の恋愛ドラマ離れを接続させたのか。あるいは、これまでの朝ドラの展開をあえてずらそうというトライかもしれない。

昔の朝ドラでは、ヒロインが三つ指をついて「お世話になりました」という嫁ぎのシーンは必ず入れることになっていたそうだ（拙著『みんなの朝ドラ』（講談社）大森寿美男インタビューより）。だが『風、薫る』では安の祝言の前夜も、母・美津（水野美紀）との会話ではなく、姉りんとの会話で、従来の結婚式の生家にこれまで育ててくれた感謝を伝える儀式は描かなかった。あの極めて現代的な『おむすび』（2024年度後期）ですらそこは描いたというのに。母親は娘ふたりの会話を寝ながらこっそり聞いて、複雑な表情をしているのだった。

第13週からはりんと直美が本格的に看護婦として働き出す。展開にどんな工夫が凝らされるか。でもやっぱりシンプルにシマケンと虎太郎とりんの関係性が気になる。（文＝木俣冬）