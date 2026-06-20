サッカー北中米W杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国がメキシコに0-1で敗れた。0-0の後半5分、GKキム・スンギュ（FC東京）が味方と交錯するミスで決勝点を献上。元日本代表GKは、同じポジションの視点で思いを口にした。

後半5分、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュだったが、前方にいたイ・ギヒョクと交錯。ボールをこぼしてしまい、そこにいたメキシコMFルイス・ロモがダイレクトシュート。先制ゴールを突き刺した。ホームのメキシコは選手、観客ともに歓喜。韓国イレブンは呆然となった。

スポーツチャンネル「DAZN」の「デイリーハイライト」には、元日本代表GKの権田修一が出演。韓国の失点シーンについて、「僕はGKだけのミスとは思わない」と持論を展開した。

その上で、「自分が関わってしまったという意識は絶対にあると思う。ただ、その後にもう1点絶対やらせない、ゼロで抑えるという気概は凄く感じた」と評価。「最後チャンスを決めて1-1だったらいいゲームだった。できることは全力でやったかなと思う」と振り返った。

1勝1敗の韓国は24日（同25日）に南アフリカと対戦。連勝で決勝トーナメント進出を決めたメキシコは同日、チェコと戦う。



（THE ANSWER編集部）