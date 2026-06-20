女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里がオフショットとともに、学生時代を振り返った。

２０日までに自身のインスタグラムで「不登校だった時期があります」と明かし、「学校の休み時間が特に苦痛だった 昼食の時間、一人が惨めに思えてトイレに隠れて母が作ってくれたお弁当を食べた 虚しくて涙が出た。なんでこんなことになったんだろう。自分の居場所なんてどこにもないと思った。気づいたらあまり学校に行けなくなっていったそれからは引きこもりがちになった」と当時を回顧。

「私って存在している意味あるのかな」とまで考えたというが、「このままでいいはずがない。変わりたい」と決意。「あれから数十年経って大人になった 今はどこにだって行ける 友達もたくさんできたよ」と笑顔をアップ。

「１６歳の時、自分を変えたいと一歩踏み出せたから今の私がいる 人は変われる居場所は、そこだけじゃない。大丈夫だよ、一緒に歩いていこう」と前向きに呼びかけた。

フォロワーからは「素敵です」「自分もあいりさんに元気もらってます」「可愛い」「元気な良い笑顔してるね」「本当に笑顔素敵です」「可愛すぎて気絶しそ〜」「今のあなたはとても素敵だと思います」「めちゃくちゃ可愛いね」などの声が寄せられている。