俳優の本木雅弘（60）が19日、都内で主演映画「黒牢城」（監督黒沢清）の初日舞台あいさつに登壇し、座長としてトークを回す“名司会”ぶりを発揮した。

「ようやく公開されまして、作品が新たな航海に出ます。そして、ああすれば良かったという私の後悔が始まります」と韻を踏んで第一声。続けて「監督の的確で冷静な演出で粛々と進んでいきました。長回しのシーンでは恐ろしい緊張を強いられました」と撮影の思い出を語った。

そのまま「司会ではないですけれど」と菅田将暉（33）に話を振り、「大変頑張りましたよね、僕ら。OKの後、小さくハイタッチしましたから」というエピソードを引き出す。柄本佑（39）は「（話を）回すの、うまいっすねえ」と感心しきりだ。

その後も、司会が言葉を挟めないほど流ちょうな展開をつくり、Snow Manの宮舘涼太（33）は「本木さんに“舘さまは、カメレオン俳優だよね”と言っていただき、ぜひ、そうなれるように頑張る夢ができました」と告白。だが、「これからいろいろな作品と出合う中で、この言葉の意味を確かめながら自分の道を切り開いていこうとおめえ（思い）ます」と最後に言葉をかんでしまい、会場と共演者の爆笑を誘った。

ここでも本木は「今の部分も含めバラエティー担当と思われているが、そういうことが自然にできるのが素晴らしい」としっかりフォロー。退場の際もマイクを持ち直し、「言うのを忘れていました、今日から中田敦彦さんとの対談のYouTubeが始まりますのでよろしくお願いします」と最後までプロモーションに余念がなかった。