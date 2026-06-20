◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

捉えられた１球が、青く染まった左翼席中段へ飛び込む。竹丸はその瞬間をぼう然と見つめた。２回に２点の先制を許し、３回１死から石伊にソロを被弾。「今日も先制点を与えてしまって…申し訳ないです」。開幕投手抜てきに続き、再開するリーグ戦の“開幕”を任されたが、５回３失点で今季６敗目。自身４連敗を喫し、ベンチから悔しそうにマウンドを見つめた。

序盤から「慎重になりすぎた」と制球が安定せずボール先行。橋上監督代行も「珍しく制球というか、球威も普段に比べたら、ちょっと状態が悪いという感じの立ち上がりだった」と、５回までに自身ワーストタイの４四球を与えた。「前回、前々回より（状態は）よくなかったのはあるけど、どうにもならない感じでもなかった」。３回までに３失点したが、４回は３者凡退。５回も走者を出しながら粘りきった。

３戦連続で援護に恵まれておらず、５月１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）を最後に、１か月白星から遠のいている。「そういう日もある。切り替えて、また次の登板に向けて調整できればいい」。立ちはだかる壁は、自分の力で打ち破る。（北村 優衣）